Sauce Viejo: investigan si el doble crimen en el río Coronda fue por un caso de cuatrerismo

El doble crimen ocurrido este miércoles 31 en Sauce Viejo tiene como principal línea investigativa una represalia o disputa por cuatrerismo. La escena fue descubierta en horas de la tarde, cuando una embarcación a la deriva en el río Coronda fue divisada por vecinos en la zona de calle Bouchard. Dentro de la canoa se encontraban los cuerpos de dos hombres con múltiples heridas de bala y el cadáver de un animal vacuno.

Según indicaron fuentes vinculadas a la causa, los peritajes realizados por la Policía de Investigaciones determinaron que las víctimas presentaban heridas compatibles con disparos de escopeta, y que en el lugar se encontraron cartuchos de plomo, lo que refuerza la presunción de un ataque a corta distancia y con alto poder de fuego.

Los investigadores creen que el episodio se habría originado por el robo de ganado en la zona de islas, y que los ocupantes de la lancha fueron sorprendidos por el propietario del animal o un puestero, quien habría disparado para evitar el cuatrerismo. La presencia del animal vacuno muerto dentro de la embarcación es un dato clave en esa reconstrucción preliminar.

Por el momento, no se confirmó oficialmente la identidad de las víctimas, aunque se trabaja en esa dirección. Tanto la ausencia de cámaras cmo la falta de testigos dificultan el avance de la causa, que quedó a cargo del fiscal Carlos Lacuadra, de la Unidad de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El hecho se produjo en el marco de una jornada especialmente violenta en el Departamento La Capital, donde durante la mañana del mismo día se registraron tres homicidios en el barrio Loyola Sur, en el noroeste de la ciudad de Santa Fe.

Miércoles sangriento

Durante la mañana del último día de 2025, la ciudad de Santa Fe fue escenario de un violento episodio con tintes de venganza, que dejó como saldo tres personas asesinadas y al menos dos heridas de bala. Todo comenzó cerca de las 6 de la mañana en barrio Loyola Sur, cuando Matías Fernández, de 21 años, fue ejecutado de un disparo en la cabeza por dos atacantes que se movilizaban en motocicleta.

Horas después, en una vivienda ubicada a pocas cuadras, se produjo una nueva balacera, en la que murieron una joven embarazada de 17 años y el hermano de su pareja, mientras que otras dos personas resultaron heridas. La principal hipótesis apunta a una represalia directa por el primer asesinato.

Las autoridades señalaron que se trata de una secuencia de hechos conectados, y que existe el riesgo de nuevas represalias. Por ese motivo, se dispuso reforzar la presencia policial en la zona, en vísperas de los festejos de Fin de Año.