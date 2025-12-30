Allanamientos en nuestra ciudad: investigan a dos personas que organizaban sorteos en redes sociales

Por Santotomealdía



Dos domicilios de nuestra ciudad fueron allanados este martes como parte de una investigación por juego clandestino, a cargo del fiscal Roberto Olcese, del Ministerio Público de la Acusación. En el procedimiento, fueron identificados dos hombres mayores de edad, cuyas viviendas fueron intervenidas por orden judicial.

Los allanamientos se realizaron en una casa ubicada en el country El Paso y en una propiedad de calle Libertad al 2000. Ambos operativos estuvieron a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia.

La causa se inició tras una denuncia de la Caja de Asistencia Social – Lotería de Santa Fe, que advirtió sobre sorteos de dinero y automóviles difundidos mediante perfiles públicos de Instagram, presuntamente sin autorización oficial.

A partir de esa denuncia, el área de Delitos Informáticos de la PDI realizó tareas de navegación, relevamiento y resguardo de publicaciones, constatando la mecánica del sorteo y las cuentas utilizadas para recibir pagos, entre ellas alias bancarios.

Elementos secuestrados en los procedimientos. (Crédito: Prensa PDI)

Durante los allanamientos se secuestró un automóvil marca Peugeot, USD 7.385, $187.000 en efectivo, una urna transparente con numerosos papeles numerados, notebooks, celulares, joyas, un reloj marca Casio y diversa documentación de interés para la causa.

El fiscal Olcese confirmó que se investiga una presunta infracción al artículo 301 bis del Código Penal, referido a la explotación de juegos de azar sin autorización. “Las diligencias continúan su curso y, una vez que recabemos evidencia suficiente en relación a la mecánica delictiva, analizaremos los hechos a imputar a las personas involucradas”, afirmó.

Los dos hombres fueron formalmente identificados en la causa, aunque por el momento no se dispusieron detenciones. La investigación sigue su curso con análisis del material incautado.