Por Santotomealdía

Un comercio dedicado a la estética y el cuidado del cabello sufrió un robo durante las últimas horas en Gaboto al 1800, donde delincuentes rompieron uno de los vidrios del frente y sustrajeron distintos elementos que estaban exhibidos en la vidriera.

El hecho ocurrió en Mujercitas, un espacio que ofrece servicios de peluquería y belleza. Sus propias trabajadoras dieron a conocer lo sucedido a través de una publicación en las redes sociales del local, en la que mostraron el daño ocasionado y expresaron su malestar por lo ocurrido.

"Este año queríamos romperla con la despedida de fin de año, pero nos rompieron la vidriera", publicaron en tono irónico para acompañar las imágenes. También contaron que, además de los daños en el frente del establecimiento, les llevaron algunos de los artículos que tenían a la vista.

A pesar del mal momento, desde Mujercitas agradecieron los mensajes y el acompañamiento de sus clientes, y transmitieron su intención de seguir adelante con el trabajo. "¡Podrán rompernos la vidriera, pero jamás las ganas de seguir creciendo y haciendo lo que amamos!", expresaron.