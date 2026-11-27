El santotomesino Carlos Clemente recibió una distinción por su aporte a la construcción de la industria espacial argentina y su compromiso con la realización de MI Space 2026, en el marco de las actividades vinculadas al desarrollo de este sector en el país.

El reconocimiento destaca su trabajo para impulsar el crecimiento de la actividad espacial y fortalecer los vínculos entre distintos actores de la industria. En ese sentido, Clemente también fue propuesto como nexo con países de Latinoamérica y Norteamérica en materia de derecho espacial, con el objetivo de promover el intercambio y la cooperación internacional.

La distinción se enmarca en un contexto de expansión de las iniciativas relacionadas con la actividad espacial en Argentina. En ese escenario, encuentros como Argentina Space reúnen a especialistas, empresas, instituciones y estudiantes para compartir conocimientos y analizar las oportunidades que abre el desarrollo tecnológico.

Durante la última jornada de la convención se abordaron distintas áreas de trabajo, entre ellas nanosatélites, robótica, internet de las cosas, soluciones satelitales, vuelos suborbitales y formación de astronautas.

Cristina Campos, CEO de Shamana SRL y organizadora de Argentina Space, y Carlos Clemente destacaron el balance de la actividad y coincidieron en señalar el impacto que tendrá el desarrollo espacial en distintos ámbitos de la sociedad. Ambos compararon este proceso con una nueva revolución industrial, que requerirá adaptación y nuevas capacidades frente al crecimiento de la tecnología y el volumen de datos.

En paralelo, dos proyectos impulsados desde la provincia de Salta fueron seleccionados para avanzar a la instancia global del desafío internacional NASA Space Apps. Las propuestas serán evaluadas por especialistas de distintas disciplinas y representantes de agencias espaciales, y los resultados finales se conocerán en enero de 2027.