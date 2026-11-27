Por Santotomealdía



El río Salado continúa descendiendo en nuestra ciudad y este viernes 27 de noviembre registró una altura de 5,71 metros, tres centímetros menos que en la jornada anterior, según los datos difundidos por el Centro de Informaciones Meteorológicas (CIM) de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral (FICH-UNL).

Con esta nueva disminución, el río acumula seis días consecutivos de descenso, con una baja total de 17 centímetros desde el sábado pasado. Pese a esta tendencia, su nivel todavía supera en 1,01 metros el umbral de alerta técnica, establecido en 4,70 metros.

El sábado pasado, el Salado registraba una altura de 5,88 metros. Desde entonces, su nivel disminuyó progresivamente: el domingo se ubicó en 5,86 metros; el lunes, en 5,83; el martes, en 5,81; el miércoles, en 5,76; y el jueves, en 5,74 metros.

Descensos en toda la cuenca

Por segundo día consecutivo, las ocho estaciones de monitoreo de la cuenca registraron descensos durante las últimas 24 horas. La baja más pronunciada se produjo en Paso de las Piedras, con cinco centímetros, seguida por Recreo y el arroyo Cululú, con cuatro centímetros en cada caso.

En San Justo y Emilia se registraron descensos de tres centímetros, mientras que en Calchaquí la disminución fue de dos centímetros y en Tostado, de uno. Nuestra ciudad continúa siendo la única de las ocho estaciones relevadas que supera su respectivo umbral de alerta técnica.

Los datos corresponden a las mediciones realizadas a las 00.00 horas de este viernes mediante el instrumental de la Red del Sistema de Alerta de la cuenca del río Salado, dependiente de la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia de Santa Fe.