Un fuerte temporal afectó a distintas regiones de Estados Unidos durante la jornada del jueves y provocó cortes de electricidad que alcanzaron a más de 810.000 usuarios, además de complicaciones en el transporte aéreo, con más de 400 vuelos cancelados y otros 1.800 demorados. Las tormentas, acompañadas por lluvias intensas y fuertes ráfagas de viento, impactaron en ambas costas del país y alteraron los preparativos para la celebración del Día de Acción de Gracias.

Las condiciones meteorológicas adversas también obligaron a modificar uno de los eventos tradicionales de esta fecha: el desfile de Macy's en Nueva York fue postergado hasta el sábado. La medida se tomó ante las dificultades generadas por el temporal en la ciudad.

El transporte aéreo fue otro de los sectores más afectados. Según datos de la Administración Federal de Aviación (FAA) y del sitio FlightAware, se registraron más de 400 cancelaciones y alrededor de 1.800 demoras en aeropuertos de distintas partes del país.

Entre los casos más relevantes, el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington debió suspender sus operaciones debido a las tormentas eléctricas. Allí, cerca del 10% de los vuelos programados fueron cancelados. En el aeropuerto Thurgood Marshall de Baltimore/Washington, en tanto, se suspendió una cuarta parte de los servicios y otro 20% sufrió retrasos.

En Nueva York, los aeropuertos LaGuardia y John F. Kennedy registraron cancelaciones cercanas al 8% de sus operaciones, mientras que en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston se contabilizaron 24 vuelos cancelados y 17 demorados.

Los cortes de energía también tuvieron un impacto significativo. De acuerdo con el sitio PowerOutage.us, más de 810.000 clientes llegaron a quedarse sin suministro eléctrico, aunque alrededor de 640.000 continuaban sin servicio al momento del último reporte. Virginia, Maryland, Pensilvania, Missouri, Nueva Jersey, Carolina del Norte, Delaware e Illinois figuraban entre los estados más afectados.

El fenómeno meteorológico presentó características diferentes según la región. En la costa este, las lluvias intensas, los fuertes vientos y las mareas elevadas provocaron inundaciones en zonas costeras. Mientras tanto, en el oeste del país se emitieron alertas por posibles inundaciones desde el sur de California hasta San Francisco, además de sectores de las costas de Oregón y Washington.

El temporal complicó así una jornada de intenso movimiento en Estados Unidos, donde millones de personas se trasladan para reunirse con sus familias durante el feriado de Acción de Gracias.