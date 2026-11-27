Por Santotomealdía



La Federación de Asociaciones Cooperadoras Escolares del Departamento La Capital presentó un reclamo formal ante la Municipalidad por una deuda de $1.790 millones con el Fondo de Asistencia Educativa (FAE). El monto corresponde al período comprendido entre 2023 y agosto de 2026 y surge de un informe técnico elaborado a partir del análisis de los balances y las cuentas públicas municipales.

Ivana Pintos, secretaria general de la Federación, brindó detalles sobre la situación y reveló que durante 2025 el Municipio ejecutó apenas el 5,08% de los recursos que debía destinar al FAE y señaló que, hasta el momento, la entidad no recibió respuesta a la presentación administrativa realizada el pasado 20 de noviembre.

Según el informe técnico difundido por la Federación, la deuda histórica asciende a $1.384 millones. Ese monto, actualizado a septiembre de 2026 mediante el Índice del Costo de la Construcción del IPEC, alcanza los $1.790.665.121,01.

Del total reclamado, $642,3 millones corresponden a aportes dinerarios pendientes, mientras que los restantes $1.148,3 millones corresponden al componente no dinerario, que puede cumplirse mediante obras, materiales y servicios cuya ejecución debe acreditarse.

De acuerdo con el relevamiento de la Federación, en 2023 el Municipio pagó el 32,32% de los recursos correspondientes al FAE, mientras que en 2024 ese porcentaje descendió al 24,81% y en 2025 cayó al 5,08%. En lo que respecta a 2026, hasta agosto se registró un cumplimiento del 35,89%.

En términos acumulados, el Municipio pagó el 21,72% de los recursos correspondientes al FAE y adeuda el 78,28%. Es decir, según el cálculo de la entidad, de cada 100 pesos que debían destinarse al fondo, solamente se pagaron alrededor de 22.

Pintos remarcó que los cálculos fueron realizados sobre los ingresos efectivamente percibidos por la Municipalidad y no sobre las proyecciones presupuestarias. “Nosotros reclamamos sobre el dinero recibido por el municipio”, explicó.

El impacto en las escuelas

Durante la entrevista, Pintos manifestó su preocupación por las consecuencias que tiene la falta de estos recursos para los establecimientos educativos de nuestra ciudad. El FAE permite afrontar gastos de mantenimiento edilicio, obras de infraestructura, equipamiento, servicios y otras necesidades cotidianas de las escuelas. “La gestión local está aportando al desfinanciamiento de la educación pública”, sostuvo la dirigente, quien también señaló que desde hace tiempo los cooperadores escolares vienen manifestando su preocupación por los escasos recursos que reciben.

Respecto del período que abarca la deuda, que comprende parte de la anterior administración municipal y la actual gestión, Pintos aclaró que el reclamo trasciende las pertenencias políticas. “Para nosotros es el Estado, no son gestiones”, afirmó.