El Senado aprobó por amplia mayoría el proyecto de reforma electoral impulsado por el Gobierno nacional, que tiene como principal objetivo la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). La iniciativa obtuvo 43 votos afirmativos y 29 en contra, y ahora deberá ser tratada por la Cámara de Diputados para convertirse en ley.

El proyecto reunió el respaldo de los 21 integrantes de La Libertad Avanza, los 10 senadores de la UCR y legisladores del PRO y de distintos bloques provinciales. Entre ellos hubo representantes de Misiones, Provincias Unidas y Santa Cruz, además de los monobloques Primero los Salteños, Despierta Chubut y La Neuquinidad.

De esta manera, la propuesta contó con el apoyo de senadores alineados con gobernadores de distintos espacios políticos, entre ellos Juan Pablo Valdés (Corrientes), Alfredo Cornejo (Mendoza), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Leandro Zdero (Chaco), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Martín Llaryora (Córdoba), Rolando Figueroa (Neuquén), Hugo Passalacqua (Misiones), Gustavo Sáenz (Salta) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

En cambio, el rechazo estuvo encabezado por el bloque Justicialista, presidido por José Mayans e integrado por 22 senadores. También votaron en contra los representantes del Frente Cívico de Santiago del Estero, el monobloque Justicia Federal Social, la senadora Beatriz Ávila y los tres integrantes de Convicción Federal.

El oficialismo consiguió los respaldos necesarios luego de las negociaciones encabezadas por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, con los gobernadores, y de los acuerdos parlamentarios que impulsó la titular del bloque libertario, Patricia Bullrich.

Con la suspensión de las PASO, los partidos políticos deberán definir sus candidatos de acuerdo con sus respectivas cartas orgánicas. Según el proyecto, tendrán plazo hasta el 30 de agosto para oficializar sus postulaciones.

La iniciativa también incorpora otros cambios al sistema electoral. Uno de los principales es la Ficha Limpia, que impedirá que puedan presentarse como candidatos quienes tengan una condena en segunda instancia por delitos dolosos. Además, se contempla la afiliación digital a los partidos políticos, que convivirá con el mecanismo tradicional, y la incorporación de un casillero para votar una lista completa en la Boleta Única.

Otro de los puntos aprobados establece la obligatoriedad del debate presidencial en una eventual segunda vuelta. En caso de que alguno de los candidatos no participe, perderá el acceso a la publicidad gratuita en los medios de comunicación.

El texto también dispone que los representantes argentinos en el Parlamento del Mercosur sean elegidos por el Congreso Nacional, en lugar de hacerlo mediante el voto popular. De esta manera, los legisladores nacionales deberán designar a los 43 integrantes del cuerpo.

Por otra parte, se restituye la mitad de la publicidad electoral prevista en la legislación vigente y se elimina la veda que impide el funcionamiento de comercios y espectáculos durante la jornada electoral. Se mantendrá, en cambio, la prohibición de realizar actos de campaña durante los dos días previos a los comicios.

Las posiciones durante el debate

El primero en exponer fue el senador fueguino de La Libertad Avanza Agustín Coto, titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, quien presentó los principales cambios incluidos en la propuesta. Entre ellos, destacó la incorporación de la afiliación digital, la Ficha Limpia y las modificaciones en la Boleta Única.

Desde el peronismo, el pampeano Daniel Bensusán cuestionó que el objetivo central del Gobierno fuera eliminar las PASO y sostuvo que, al no conseguirlo, optó por suspenderlas. También planteó que la decisión podría derivar en una gran cantidad de postulantes presidenciales dentro del justicialismo.

La senadora chubutense Edith Terenzi, en tanto, respaldó la suspensión, aunque consideró que todavía está pendiente una discusión más amplia sobre una reforma electoral integral.

Por su parte, el radical Maximiliano Abad anticipó su voto favorable y señaló que la suspensión respondía a un pedido de los gobernadores de su partido. También destacó la incorporación de Ficha Limpia, a la que definió como una bandera histórica del radicalismo.

En el cierre del debate, el jefe del bloque Justicialista, José Mayans, cuestionó duramente la iniciativa y la calificó como "un verso, una mentira más del Gobierno y una improvisación más del Gobierno de Milei".

Bullrich, en tanto, defendió la decisión de suspender las primarias y cuestionó su funcionamiento. La senadora sostuvo que el sistema no cumplió con su objetivo de promover la competencia interna y planteó que, en el futuro, debería avanzarse hacia un mecanismo de elecciones abiertas en el que puedan participar tanto los afiliados como otros ciudadanos.