La Cámara de Diputados de la Nación otorgó media sanción al proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Gobierno, luego de una extensa sesión que se prolongó durante más de 15 horas. Sin embargo, el oficialismo sufrió un revés en uno de los puntos centrales de la iniciativa: la oposición logró imponer un artículo alternativo que eleva los fondos destinados al financiamiento de las universidades nacionales.

La aprobación en general se concretó alrededor de las 3.30 de la madrugada, con 137 votos afirmativos, 111 negativos y tres abstenciones. De esta manera, el Gobierno consiguió avanzar con su hoja de ruta económica para el próximo año, aunque no pudo sostener íntegramente el texto que había impulsado en materia de educación superior.

El principal contrapunto se produjo durante el tratamiento del capítulo 2, que contenía el artículo 11 referido al financiamiento universitario. En la propuesta del oficialismo se contemplaban partidas por 7,35 billones de pesos, mientras que los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclamaban elevar ese monto a 11 billones.

La oposición consiguió rechazar el apartado del dictamen de mayoría, con 121 votos a favor y 130 en contra. Luego se sometió a consideración una redacción alternativa, que recogía el planteo de las universidades, y fue aprobada con 138 votos afirmativos, 109 negativos y cuatro abstenciones. De esta manera, el financiamiento universitario quedó establecido en 11 billones de pesos.

Antes de esa votación, la secretaria parlamentaria de La Libertad Avanza, Silvana Giudici, había advertido que aprobar ese incremento "rompe con el equilibrio fiscal". El resultado representó una derrota parcial para el oficialismo en uno de los artículos que había generado mayor discusión durante el debate.

Por efecto de esa votación, también cayó el capítulo 4, cuestionado por bloques opositores porque, según sus planteos, implicaba un desfinanciamiento de organismos vinculados con la ciencia y la tecnología, como el INTI, el INTA y el SENASA.

Otros cambios incorporados al proyecto

Durante el tratamiento también se incluyeron modificaciones y partidas adicionales reclamadas por distintos sectores. Entre ellas, se asignaron 50.000 millones de pesos a la Jefatura de Gabinete para realizar un relevamiento y elaborar un plan de obras destinado a reparar y modernizar puentes internacionales y pasos fronterizos.

Además, se incorporaron 500 millones de pesos adicionales para la aplicación de la Ley de Bosques y 515 millones de pesos en subsidios al transporte de pasajeros del interior del país, una demanda sostenida por los gobiernos provinciales.

Un presupuesto con recortes en distintas áreas

La iniciativa aprobada consolida el objetivo de equilibrio fiscal del Gobierno y contempla reducciones reales en diferentes partidas de la administración pública. Entre los sectores alcanzados se encuentran vivienda, infraestructura, ciencia y tecnología, universidades y subsidios a los servicios públicos.

De acuerdo con los datos del proyecto, la función Vivienda y Urbanismo tendrá una caída del 21,7% respecto de 2026, mientras que Agua y Alcantarillado retrocederá un 12,9%. Los subsidios a la energía disminuirán un 25,2% en términos reales y los destinados al transporte, un 16,2%.

También se proyectan reducciones reales del 10,7% para la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y del 13,7% para la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. En contraste, la función Defensa registra un incremento real previsto del 31,5%.

Los cruces durante el debate

La discusión estuvo marcada por fuertes diferencias entre oficialismo y oposición. El diputado libertario Bertie Benegas Lynch, encargado de defender el dictamen de mayoría, sostuvo que el proyecto representa el rumbo económico elegido por la ciudadanía y cuestionó a los bloques opositores por sus posiciones sobre el gasto público.

Desde Unión por la Patria, el jefe de bloque Germán Martínez criticó que el ministro de Economía, Luis Caputo, no se presentara en el Congreso para defender la iniciativa y cuestionó los recortes previstos en áreas como ciencia, universidades, jubilaciones y discapacidad.

También hubo cuestionamientos de Nicolás Massot, quien vinculó el ajuste con la caída de la actividad económica, y de Pablo Juliano, que objetó el incremento del 90% en los gastos reservados de la SIDE. Por su parte, el jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, expresó el respaldo de su espacio al rumbo económico y a la necesidad de consolidar el equilibrio fiscal.

En el cierre del debate, el presidente del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, defendió la iniciativa y sostuvo que el Presupuesto está en línea con el rumbo elegido por los argentinos.

Con la media sanción de Diputados, el proyecto deberá continuar su tratamiento en el Senado.