Por Santotomealdía



Desde las primeras horas de este viernes, ya está en vigencia el nuevo esquema de circulación dispuesto en el marco de las obras del nuevo puente entre nuestra ciudad y Santa Fe. Tal como había anunciado ayer la Municipalidad, quedó interrumpido el tránsito en ambos sentidos de avenida 7 de Marzo, entre Maciá y Mariano Candioti, debido a los trabajos que se realizarán sobre ambas calzadas.

La principal modificación afecta a quienes ingresan a nuestra ciudad desde Santa Fe por el puente Carretero, que ahora deben girar a la izquierda en calle Mariano Candioti. Esta arteria pasó a tener sentido único de circulación de norte a sur, desde avenida 7 de Marzo hasta Juan de Garay.

En tanto, para quienes se dirigen hacia Santa Fe se mantiene el esquema de desvíos vigente desde septiembre. Los conductores que circulen por avenida 7 de Marzo deben girar a la derecha por Macía, continuar hasta Colón y doblar a la izquierda para acceder al puente Carretero a través de calle Mitre.

Por otra parte, la cortada Falucho, al norte de avenida 7 de Marzo, quedó impedida de ingreso y egreso. Ante esta situación, el Municipio solicitó a los vecinos del sector que dispongan sus vehículos en arterias paralelas.

Las modificaciones responden al avance de las obras de adecuación de los accesos al nuevo puente, que contemplan una importante reconfiguración de avenida 7 de Marzo para conectar ambas estructuras y reorganizar la circulación entre las dos ciudades.