La movilidad eléctrica sigue avanzando en la agenda legislativa. El proyecto para establecer una tarifa diferencial de la Empresa Provincial de Energía (EPE) para la carga de los nuevos vehículos enchufables, del diputado socialista Joaquín Blanco, fue analizado en el marco de una reunión conjunta de dos comisiones de la Cámara de Diputadas y Diputados: Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales y Legislación General. La iniciativa prevé un descuento del 50% en el horario nocturno y del 60% los fines de semana y feriados. La reunión contó, además, con la presencia de Rodolfo Giacosa, presidente de Enerfe (Santa Fe Gas y Energías Renovables).

“En 2027 va a crecer exponencialmente la cantidad de vehículos eléctricos e híbridos enchufables en la provincia de Santa Fe y eso va a recargar un sistema eléctrico que no está preparado. Esta iniciativa es para prepararnos y ordenar la demanda”, expresó Blanco. “Cargar un vehículo eléctrico significa tener tres aires acondicionados funcionando en simultáneo, entonces, tener una política de tarifa diferenciada para incentivar que la gente cargue de noche y no compita con el comercio, con la industria, con la familia”, ahondó.

“Por otro lado, esto ayuda a resolver un conflicto que ya se está dando en los consorcios de los edificios. Hay personas que enchufan en los garajes que son de uso común y no se sabe quién paga esa electricidad extra en un espacio común, pero fundamentalmente por problemas de seguridad. Hay edificios que no están preparados para cargar dos o tres vehículos en simultáneo. Estamos desde la provincia de Santa Fe con un enorme desafío: prepararnos para dar una mejor respuesta eléctrica, ordenar la demanda y tener mejores condiciones de seguridad”, aseveró.

Blanco también es autor de la Ley Nº 13.781 de Promoción de Movilidad Eléctrica en la provincia, que fuera aprobada en 2018 y que desde entonces ofrece el beneficio de exención del pago de patente por cinco años a los autos eléctricos e híbridos registrados en el territorio.

“Esto no es una cuestión de subsidios, es una cuestión de tener una política inteligente ante un hecho que es evidente. Hoy un tanque de nafta, para hacer 400 kilómetros, sale aproximadamente cien mil pesos. Cargar una batería para hacer ese mismo trayecto sale trece mil pesos, casi una décima parte. Entonces, también hay una cuestión económica que hace que el usuario se pase a este tipo de movilidad”, explicó el autor del proyecto.

De noche y durante los fines de semana

La denominada Tarifa de Movilidad Eléctrica (TME) contempla un esquema tarifario especial para la carga e incluye descuentos a fin de ordenar la demanda y no saturar el servicio de la EPE. A tal fin, se establecerían cuatro bandas horarias: pico (lunes a viernes de 18 a 23), resto (de 5 a 18), valle (de 23 a 5) y fin de semana y feriados (desde el sábado a las 14 hasta el domingo inclusive). El precio de esta última banda sería igual o inferior al 40% del de la banda resto. El descuento se aplicaría sobre la parte de la tarifa que corresponde al servicio de distribución, y sería del 50% en horario valle y del 60% los fines de semana y feriados. En los segmentos pico y resto no habría disminución.

El descuento tendría un cupo mensual: 400 kWh para los usuarios residenciales y 1.500 kWh para comercios y empresas. Superado ese límite, se aplica la tarifa correspondiente a cada categoría.

Para acceder a dichos descuentos habría que anotarse en la EPE, tener el auto registrado y aceptar un medidor inteligente que mide el consumo hora por hora. Lo instalaría la empresa distribuidora y se pagaría en cuotas, junto con el cargo fijo mensual, durante un máximo de cinco años.

En forma paralela al trabajo legislativo, se vienen manteniendo diferentes mesas de trabajo con colegios de profesionales de la provincia (ingenieros, arquitectos, especialistas en higiene, seguridad y salud ocupacional, y en salud y seguridad edilicia, entre otras), para preparar a la provincia con una mejor infraestructura de carga. Próximamente será el turno del sector de la construcción.

"En 2022 se habían registrado 622 vehículos eléctricos e híbridos en Santa Fe. En 2025 fueron 1.750 y solamente entre enero y junio de 2026 ya se contabilizaron 2.531", detalló Blanco.

"La comparación permite dimensionar el crecimiento: en apenas seis meses Santa Fe superó en más de 40% el total de vehículos eléctricos e híbridos patentados durante todo 2025", agregó.

“La movilidad eléctrica tiene dos grandes ventajas: no genera contaminación auditiva, no genera contaminación en el aire, con lo cual es deseable que el transporte público, los taxi y todo lo que tiene que ver con la logística de las grandes ciudades pase a movilidad eléctrica como pasa en Europa, Estados Unidos o China van hacia este tipo de tecnologías porque son más eficientes y son más limpias”, finalizó.