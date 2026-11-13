La Provincia habilitó un sitio web con alertas, información sobre los ríos y recomendaciones ante El Niño

El Gobierno de Santa Fe puso en funcionamiento un sitio web con información oficial sobre el fenómeno de El Niño, que permite consultar alertas meteorológicas, el estado de los ríos y arroyos, recomendaciones ante distintas contingencias y teléfonos de emergencia, entre otros datos de interés.

La plataforma está disponible en www.santafe.gob.ar/ms/elnino y cuenta con un sistema de georreferenciación automática que permite identificar la ubicación del usuario y mostrar información correspondiente a ese sector. También ofrece la posibilidad de consultar la situación de otros puntos del territorio provincial.

Entre los contenidos disponibles se encuentran las alertas por lluvias y tormentas, los datos sobre el comportamiento de los cursos de agua y las indicaciones para actuar ante situaciones de precipitaciones intensas o inundaciones. En este último apartado se incluyen recomendaciones sobre el manejo de residuos, el uso responsable del agua, la conservación de alimentos y la higiene de los hogares.

El sitio también reúne información vinculada con la salud, como la ubicación de centros de atención, lugares de vacunación y datos sobre enfermedades, además de teléfonos útiles para emergencias, entre ellos el 911, el 107 y el 100.

Otro de los recursos incorporados es un mapa georreferenciado con información sobre cortes de tránsito, obras y desvíos, tanto vigentes como previstos. A esto se suman datos sobre las juntas locales de Protección Civil y los planes de contingencia de cada localidad.

La herramienta incluye además información destinada a productores agropecuarios, entre ella la vinculada al Registro de Oferentes de Campos, Alimentos y Transporte para la Emergencia Agropecuaria (Ropeca), una plataforma pública y gratuita para coordinar recursos de asistencia ante inundaciones, sequías, incendios y otras contingencias climáticas.

Virginia Coudannes presentó la nueva herramienta informativa.

La presentación del sitio estuvo a cargo de la vocera del Gobierno provincial, Virginia Coudannes, quien explicó que la iniciativa busca reunir en un mismo espacio información que hasta ahora se encontraba distribuida en distintos canales oficiales. Según señaló, la intención es que los santafesinos puedan acceder a datos "al instante, rápidos, actualizados, pero sobre todo oficiales".

“Es importante decir que en este lugar va a estar centralizado no solo lo que tiene que ver con las alertas por lluvia, sino también situaciones de los ríos y arroyos de la provincia de Santa Fe; y además todo lo que tiene que ver con efectores de salud, dónde ir a vacunarse, cuál es la situación respecto a enfermedades, recomendaciones, como así también teléfonos útiles", detalló la funcionaria.

"Queremos ser muy claros al mostrar la información, poder sociabilizarla y compartirla para que los vecinos y los medios hagan uso de ella", concluyó.