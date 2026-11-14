Pullaro recorrió los avances de la obra del nuevo puente, financiada íntegramente con fondos santafesinos

El gobernador Maximiliano Pullaro recorrió este viernes las obras del nuevo puente entre nuestra ciudad y Santa Fe, una construcción que se ejecuta íntegramente con fondos provinciales y representa una inversión superior a los 62.000 millones de pesos. Durante la visita, el mandatario estuvo en la cabecera correspondiente a nuestra ciudad, acompañado, entre otros, por el intendente Miguel Weiss Ackerley.

Según informó el Gobierno provincial, la obra alcanzó un 75 % de avance general y ya completó sus 42 pilas, mientras continúan los trabajos sobre la estructura superior del viaducto y en los accesos de ambas ciudades. El nuevo puente tendrá 1.324 metros de longitud, dos carriles de circulación hacia Santa Fe, bicisenda y senda peatonal. Una vez habilitado, el actual puente Carretero quedará destinado al tránsito que ingrese a nuestra ciudad.

Los avances sobre el río Salado

El informe provincial señala que, durante la última semana de octubre, finalizó el montaje de vigas en el estribo correspondiente a nuestra ciudad, una etapa específica de la construcción que no implica que se haya completado la colocación de todas las vigas del puente.

Con el hormigonado de la tercera pila ubicada sobre el Salado, quedó terminada la totalidad de la infraestructura de apoyo, incluidas las estructuras que se encuentran bajo el agua. Actualmente, las tareas se concentran en la superestructura, conformada por vigas, vanos y tablero.

De los 43 vanos previstos, 31 ya están hormigonados y otros seis se encuentran montados o en ejecución. Además, se fabricaron 203 de las 215 vigas que requiere el viaducto. Se trata de piezas de hormigón postesado de 30,8 metros de longitud, que se colocan de a cinco por tramo.

El nuevo puente se construye al sur y en paralelo al Carretero existente. El Gobierno provincial lo presenta como uno de los dos viaductos de mayor longitud actualmente en construcción en Sudamérica.

Los trabajos en los accesos

En paralelo, la Unión Transitoria de Empresas integrada por Lemiro Pablo Pietroboni SA, Cocivial SA y Semisa Infraestructura SA continúa con las intervenciones en las cabeceras de ambas ciudades. En nuestra ciudad, el comunicado consigna un 30 % de avance en las obras de la cabecera y detalla distintos frentes de trabajo. Sobre calle Mitre, se desarrollan tareas de terminación de veredas.

En avenida 7 de Marzo, sobre el lado sur, el informe señala que ya se pavimentó el tramo comprendido entre Maciá y Falucho. Entre Falucho y Candioti resta ejecutar la dársena, mientras que entre Candioti y Mitre la calzada principal se encontraba en su etapa final, con trabajos pendientes sobre la dársena. En calle Candioti, los contrapisos están terminados y se encuentra prevista la colocación de losetas.

Por su parte, en la cabecera de Santa Fe se ejecutan veredas sobre la calzada norte y las bases para las columnas de iluminación definitiva, mientras avanza la instalación de luminarias. En la calzada sur, los trabajos incluyen el hormigonado del sector de Cilsa, cuya habilitación estaba prevista por la Provincia para la primera semana de noviembre.

Las tareas en ambas cabeceras forman parte de la adecuación vial necesaria para conectar el nuevo viaducto con la trama urbana y reorganizar la circulación entre las dos ciudades.