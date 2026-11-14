El Gobierno confía en conseguir dictamen para suspender las PASO, pero negocia los votos en el Senado

El Gobierno nacional considera que ya cuenta con los respaldos necesarios para firmar el próximo martes el dictamen a favor de la suspensión de las PASO, aunque todavía debe cerrar acuerdos para garantizar la aprobación del proyecto en el Senado. El objetivo de la Casa Rosada es reunir los 37 votos necesarios para sancionar la iniciativa en la sesión prevista para el 26 de noviembre.

El debate se realizará a partir de las 15 en la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el senador libertario Agustín Coto. Allí, el oficialismo asegura tener el acompañamiento de 10 de los 19 integrantes, una mayoría suficiente para avanzar con el dictamen. La Libertad Avanza cuenta con seis miembros y necesita sumar otros cuatro apoyos para alcanzar ese número.

Entre los aliados que respaldarían la propuesta aparecen los senadores Carlos Mauricio Espínola y Alejandra Vigo, de Provincias Unidas, y el radical Eduardo Vischi. También podría incorporarse el mendocino Rodolfo Suárez. Una de las incógnitas es la postura de Carolina Moisés, quien todavía no definió su posición y prevé hacerlo el lunes.

Sin embargo, el desafío principal para el oficialismo estará en el recinto. La bancada de La Libertad Avanza cuenta con 21 votos y necesita sumar otros 16 para alcanzar la mayoría absoluta requerida para aprobar una reforma electoral. Para conseguirlo, busca reunir al menos siete de los diez senadores de la UCR, tres del PRO y seis legisladores de bloques provinciales.

Hasta el momento, el Gobierno tiene identificados cinco radicales dispuestos a acompañar la suspensión: Eduardo Vischi y Mercedes Valenzuela, de Corrientes; Silvina Schneider, de Chaco; y Eduardo Galaretto y Carolina Losada, de Santa Fe. A ellos podría sumarse Espínola, aliado del gobernador correntino Juan Pablo Valdés.

En cambio, mantienen su rechazo a la iniciativa los radicales Maximiliano Abad, Flavio Fama y Daniel Kroneberger, quienes defienden la continuidad de las primarias. En el PRO, los senadores Martín Goerling Lara, Andrea Cristina y Victoria Huala definirán su postura el lunes. Goerling Lara adelantó que esperarán a conocer el proyecto que presente el oficialismo, ya que podría incorporar modificaciones.

Las negociaciones con los gobernadores

Una parte importante de la estrategia oficialista pasa por los acuerdos con los mandatarios provinciales. El Gobierno ya consiguió el respaldo de los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil; Neuquén, Rolando Figueroa; Córdoba, Martín Llaryora; Chubut, Ignacio Torres; y Salta, Gustavo Sáenz. Esos acuerdos permitirían sumar cinco votos a través de los senadores que responden a esos espacios.

La Casa Rosada también busca acercar posiciones con los gobernadores de Misiones, Hugo Passalacqua, y de Tucumán, Osvaldo Jaldo. En el primer caso, podría incorporar los votos de Carlos Arce y Sandra Decut. En Tucumán, en cambio, la posición de Jaldo es contraria a la suspensión, aunque el oficialismo intenta modificar ese escenario para sumar a Beatriz Ávila y Sandra Mendoza.

Otros mandatarios, como Alberto Weretilneck, de Río Negro; Marcelo Orrego, de San Juan; Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; y Carlos Sadir, de Jujuy, no cuentan con senadores de su mismo signo político.

La reforma electoral y las diferencias dentro del oficialismo

Además de la suspensión de las PASO, el proyecto de reforma política contempla otros temas, entre ellos el financiamiento de los partidos y la iniciativa de Ficha Limpia, que busca impedir que personas con condenas por corrupción confirmadas en segunda instancia puedan presentarse como candidatas.

Este último punto aparece como una de las condiciones que plantean algunos aliados: si el Gobierno pretende aprobar solamente una parte de la reforma, reclaman que se incluya también Ficha Limpia.

En ese contexto, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quedó al frente de las conversaciones durante el fin de semana para terminar de consolidar los apoyos. Las gestiones se desarrollan desde la Casa Rosada, luego de que la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, se apartara de las negociaciones en medio de sus diferencias con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, presiona para que el Senado avance con la sanción de la ley. En el oficialismo consideran que cuentan con los votos necesarios para aprobarla posteriormente en la Cámara baja, por lo que la prioridad está puesta ahora en superar la instancia del Senado.