El Paraná empuja la crecida del Salado en nuestra ciudad: el río alcanzó los 5,41 metros

El río Salado alcanzó este jueves los 5,41 metros en nuestra ciudad, impulsado por la crecida del Paraná. El nivel supera la alerta técnica de 4,70 metros, mientras que el Municipio mantiene el monitoreo de los sectores más expuestos. Hasta la tarde de este jueves no se habían registrado evacuaciones, según confirmaron desde el área de Protección Civil.

De acuerdo con los registros oficiales de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la UNL (FICH-UNL), el Salado subió 14 centímetros respecto de la medición anterior, de 5,27 metros. La principal preocupación se concentra en algunas viviendas cercanas a las estaciones de bombeo 3 y 4, que se encuentran fuera del anillo de defensas y donde, según informó Montenegro el miércoles, el agua ya se había aproximado a los domicilios.

En relación con estas viviendas, el funcionario explicó que Protección Civil considera actualmente una referencia preventiva de 5,30 metros para evaluar posibles evacuaciones, cuando anteriormente se tomaban los 5,70 metros. El cambio responde, según indicó, a la presencia de familias fuera del área protegida por las defensas. Aunque el río ya superó los 5,30 metros, Montenegro confirmó este jueves que todavía no fue necesario evacuar a ninguna familia.

Una particularidad de la situación actual es que el Salado está descendiendo en distintos puntos de su cuenca, pero continúa aumentando su altura frente a nuestra ciudad. Los registros de la FICH-UNL muestran bajantes en Tostado, Paso de las Piedras, San Justo y Emilia, mientras que en nuestra jurisdicción se produjo un nuevo incremento.

Montenegro atribuyó este comportamiento a la influencia del Paraná sobre la desembocadura del Salado. "El río Salado viene en baja, pero viene aumentando su caudal el río Paraná y eso hace que en nuestra ciudad haga un tapón en la salida de las Cuatro Bocas y tengamos esa crecida", explicó este miércoles en radio Nova. Por ese motivo, la evolución del Paraná resulta determinante para el nivel del Salado en este sector.

Frente a este escenario, Protección Civil realiza recorridas diarias por las zonas costeras y controles del sistema de bombeo y los reservorios. Además, el funcionario señaló que se estaba evaluando la colocación de bolsas para intentar contener el avance del agua en algunos sectores próximos a las viviendas más expuestas.

En cuanto a los preparativos ante eventuales evacuaciones, el funcionario indicó que el SUM Libertad continúa previsto como centro de alojamiento y que el Municipio evalúa incorporar otro espacio de mayor capacidad. También aseguró que cuentan con un operativo preparado para asistir a las familias si fuera necesario trasladarlas.

Por el momento, no hay personas evacuadas y la situación continúa bajo seguimiento municipal. La evolución del nivel del Salado dependerá, en buena medida, del comportamiento del Paraná, cuya crecida está dificultando el escurrimiento del agua en la zona de las Cuatro Bocas.