La emergencia provocada por las lluvias vinculadas al fenómeno climático El Niño ya afecta a más de 91.000 personas en Ecuador. Desde el 29 de agosto, cuando comenzó a regir una alerta roja por la evolución del evento, se contabilizaron 1.597 episodios adversos en todo el país, con consecuencias en viviendas, rutas, escuelas y zonas productivas.

El último relevamiento de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos registró 91.222 personas afectadas en 24 provincias, distribuidas en 167 cantones y 521 parroquias. Las zonas más comprometidas se encuentran principalmente en la región Costa, aunque también hay localidades afectadas en la Sierra y en el territorio insular.

Entre las provincias con mayor cantidad de damnificados aparecen El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí y Santa Elena. También se reportan impactos importantes en Galápagos y Bolívar.

El saldo humano de las precipitaciones incluye 14 personas fallecidas, seis heridas y dos desaparecidas. La situación también provocó daños materiales de consideración: 24.999 viviendas resultaron afectadas y otras 96 quedaron destruidas.

Daños en viviendas, rutas y producción

El impacto de las lluvias se extendió a distintos servicios e infraestructura. De acuerdo con el informe oficial, hay 29,8 kilómetros de caminos afectados, mientras que 2.289 establecimientos educativos registraron daños.

La emergencia también golpeó a la actividad agropecuaria: unas 13.052 hectáreas de cultivos fueron afectadas y se contabilizó la muerte de 331 animales. A esto se suman perjuicios en bienes públicos y privados.

Como parte de la respuesta, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos informó que distribuyó 34.740 bienes de asistencia humanitaria en 19 provincias, destinados a atender a las personas damnificadas por los distintos episodios.

Advierten por nuevas lluvias

El escenario climático continúa bajo seguimiento de las autoridades. A comienzos de octubre, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) había señalado que Ecuador ingresaba en una fase inicial de transición y acoplamiento atmosférico, en respuesta a las condiciones cálidas registradas en el océano Pacífico.

Sin embargo, el organismo emitió una nueva advertencia para el período comprendido entre el 17 y el 21 de noviembre, en la que anticipó precipitaciones de mayor intensidad en la región Litoral, el norte de la Sierra y las estribaciones occidentales.

El pronóstico mantiene en alerta a las zonas que ya sufrieron las consecuencias de las lluvias y obliga a sostener los operativos de asistencia y respuesta ante posibles nuevas emergencias.