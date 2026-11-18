El oficialismo logró destrabar las negociaciones en el Senado y dio un paso importante para modificar las reglas electorales de cara a 2027. Con el respaldo de los bloques dialoguistas, el Gobierno consiguió este miércoles el dictamen para avanzar con la suspensión de las PASO y llevará el proyecto al recinto el próximo jueves 26 de noviembre.

El acuerdo llegó después de que La Libertad Avanza aceptara retirar del texto uno de los puntos que más resistencias había generado: el sistema de colectoras. La modificación permitió reunir las firmas necesarias en la Comisión de Asuntos Constitucionales y encaminar el tratamiento parlamentario de una de las principales iniciativas electorales de la gestión de Javier Milei.

Patricia Bullrich, titular de la bancada oficialista, había adelantado que el Gobierno estaba dispuesto a resignar ese mecanismo para conseguir consensos. Tras la reunión, ratificó que el proyecto ya no incluirá las adhesiones entre listas y resumió el criterio que busca establecer la reforma: "Volvemos al modelo que ya conocemos los argentinos: un ciudadano, un voto, una sola lista".

El próximo desafío será conseguir el respaldo en el recinto. El oficialismo necesita 37 votos para aprobar la iniciativa, tanto en la votación general como en el tratamiento de cada uno de sus artículos.

Qué cambios propone la reforma

La suspensión de las elecciones primarias para 2027 es el eje central del proyecto, pero no es la única modificación que impulsa el Ejecutivo. El texto también incorpora el régimen de Ficha Limpia, que impediría postularse a cargos electivos a quienes tengan una condena confirmada en dos instancias judiciales.

Bullrich defendió ese apartado y manifestó su expectativa de que finalmente pueda convertirse en ley: "Es muy importante que de una vez por todas salga".

Otro de los puntos acordados establece una quita del 50% en la publicidad electoral de radio y televisión. De acuerdo con la explicación de la senadora, la intención es reducir las diferencias en la exposición de las fuerzas políticas durante las campañas y evitar que los recursos económicos sean determinantes para alcanzar visibilidad.

Por qué se eliminaron las colectoras

La discusión sobre las colectoras había complicado el acercamiento entre el oficialismo y sus posibles aliados parlamentarios. Aunque el mecanismo había formado parte de las conversaciones con algunos gobernadores, otros sectores, como el PRO, expresaron su rechazo y reclamaron que fuera excluido.

La herramienta contemplada en el proyecto original permitía vincular distintas listas legislativas con una misma candidatura presidencial. También habilitaba que agrupaciones distritales sin postulantes nacionales compartieran una franja de la Boleta Única de Papel con otras fuerzas políticas. Una posibilidad similar estaba prevista para partidos nacionales que no presentaran candidatos en determinadas categorías locales.

La decisión de retirar ese esquema modificó el equilibrio de la propuesta original, enviada por el Poder Ejecutivo en abril, y fue determinante para acercar posiciones con los bloques que finalmente acompañaron el dictamen.

Los cuestionamientos de la oposición

El avance del proyecto no estuvo exento de críticas. Durante el debate en comisión, representantes del peronismo cuestionaron tanto algunos aspectos de la reforma como la falta de participación de los partidos políticos que habían solicitado ser escuchados.

José Mayans, jefe del bloque peronista, advirtió sobre el impacto que las modificaciones podrían tener en distintas agrupaciones y puso especialmente en discusión el artículo 18. El senador calificó ese apartado como una "aberración jurídica", al considerar cuestionable que incluya una disposición aplicable a una sola elección. También reclamó explicaciones sobre la modalidad de votación que se utilizaría para implementar los cambios.

Fernando Salino, por su parte, apuntó contra las sucesivas modificaciones que tuvo el texto durante las negociaciones y pidió garantías de que la versión que llegue al recinto coincida con la que obtuvo dictamen. "No sabemos de qué estamos hablando", cuestionó.

El presidente de la comisión, Agustín Coto, reconoció los planteos vinculados con la participación de otras fuerzas y coincidió en que el proyecto no debería sufrir modificaciones sustanciales durante el debate, algo que definió como una "pésima técnica legislativa".

Con el dictamen conseguido, el Gobierno logró superar el primer obstáculo parlamentario. Sin embargo, la aprobación todavía depende de una negociación más amplia: reunir los votos necesarios para suspender las primarias de 2027 y avanzar con el resto de la reforma electoral.