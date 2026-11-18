La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional redujo de 16 a 14 años la condena a José Alperovich, el exgobernador de Tucumán sentenciado por abuso sexual contra su sobrina segunda. La decisión fue adoptada por mayoría y generó polémica al revisar los criterios que se habían utilizado para establecer la pena original.

Los camaristas Daniel Morin, Horacio Leonardo Días y Eugenio Sarrabayrouse resolvieron fijar una nueva sanción de 14 años de prisión, además de mantener la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos en los ámbitos nacional, provincial y municipal, las accesorias legales y las costas del proceso.

La defensa de Alperovich había cuestionado la valoración de las pruebas, la calificación legal de los hechos y la proporcionalidad de la condena dictada por el juez Juan María Ramos Padilla. Al revisar el fallo, los integrantes de Casación analizaron los agravantes y atenuantes que se habían tenido en cuenta para determinar los 16 años de prisión.

Entre los factores considerados en la sentencia original figuraban la gravedad y reiteración de las agresiones, las consecuencias físicas y psicológicas para la víctima y el aprovechamiento de la posición de poder que Alperovich había ocupado como gobernador de Tucumán y senador nacional. También se había valorado el vínculo familiar y laboral entre ambos y la exposición pública de la identidad de la denunciante.

Los argumentos para reducir la condena

Uno de los puntos centrales de la resolución estuvo relacionado con el uso de la estrategia defensiva del acusado como fundamento para agravar la pena. Por mayoría, los jueces entendieron que determinados argumentos planteados por Alperovich durante el proceso no debían ser considerados en su contra al momento de establecer la sanción.

En ese sentido, el juez Horacio Leonardo Días sostuvo que "el imputado no tiene obligación de decir la verdad, y que, en el marco de la licitud, toda estrategia procesal es válida". Según ese criterio, penalizar la postura asumida por el acusado durante su defensa podía afectar garantías constitucionales.

La decisión no modifica la condena por los abusos sexuales, sino que reduce la cantidad de años de prisión al revisar los criterios utilizados para fijar la pena.

Los fundamentos de la condena original

Al momento de acusar, la fiscalía había sostenido que los abusos se cometieron mediante intimidación y aprovechando una relación de dependencia, poder y autoridad. Para la acusación, Alperovich se valió de su posición de superioridad para someter a la víctima.

En los fundamentos de la condena, el tribunal había señalado que "medió violencia, abuso coactivo e intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad y de poder". También consideró que el exmandatario se había aprovechado de la asimetría existente entre ambos: era su jefe y ocupaba un lugar de enorme poder político en la provincia.