Por Santotomealdía



La crecida del río Salado muestra una marcada desaceleración en nuestra ciudad. Según los registros difundidos por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, este miércoles 18 de noviembre el río alcanzó los 5,85 metros, apenas un centímetro más que el martes. Se trata del menor incremento diario de los últimos días, luego de una serie de jornadas en las que el agua avanzó a un ritmo considerablemente mayor.

El dato refuerza las perspectivas de una próxima estabilización del Salado, tal como habían anticipado el responsable de Protección Civil municipal, Maximiliano Montenegro, y el ingeniero en Recursos Hídricos Gustavo Villa Uría, entre otros especialistas. Si bien el río todavía continúa creciendo, la fuerte reducción del ritmo de aumento indica que la curva de crecida está perdiendo intensidad, aunque aún no puede afirmarse que haya alcanzado su nivel máximo.

La evolución de las últimas jornadas permite dimensionar ese cambio de tendencia. Después de registrar incrementos de entre 14 y 15 centímetros diarios, el Salado había subido seis centímetros el lunes y otros seis el martes, mientras que este miércoles el aumento fue de apenas un centímetro. De todos modos, la altura actual supera en 1,15 metros el nivel de alerta técnica, establecido en 4,70 metros para nuestra ciudad.

Las perspectivas para los próximos días

En declaraciones a Radio Nova, Maximiliano Montenegro había estimado que el río podría estabilizarse o comenzar a descender entre miércoles y jueves, en función de la disminución del ritmo de crecimiento y de la evolución del Paraná. El funcionario también advirtió que, una vez alcanzado el pico, la bajante será más lenta que la crecida, con descensos que podrían ser de apenas unos centímetros diarios.

En el mismo sentido, Gustavo Villa Uría explicó que el nivel elevado del Paraná dificulta el escurrimiento del Salado, por lo que su comportamiento en nuestra ciudad no depende exclusivamente del agua que llega desde el norte de la cuenca. El especialista anticipó una disminución gradual durante los próximos días, aunque remarcó que será necesario mantener la atención durante los meses de verano, ante la posibilidad de nuevas precipitaciones asociadas al fenómeno de El Niño.

Mientras tanto, la altura del río sigue afectando los sectores costeros más bajos de nuestra ciudad. En Costa Azul, el agua avanzó sobre terrenos y se encuentra cerca de algunas viviendas, mientras que fuera del anillo de defensa permanecen tres familias autoevacuadas y hay otras propiedades parcialmente alcanzadas por el agua. Aunque los registros de este miércoles ofrecen una señal alentadora, la situación continúa bajo seguimiento hasta que se confirme la estabilización y posterior descenso del Salado.