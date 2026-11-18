El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este miércoles a China para participar de una cumbre con su par chino, Xi Jinping, y el mandatario ruso, Vladímir Putin. El encuentro, previsto para este jueves, genera expectativa internacional por la posibilidad de que las tres potencias aborden cuestiones centrales de la agenda global, como las guerras en Ucrania e Irán, las tensiones geopolíticas y la competencia por el desarrollo de la inteligencia artificial.

El avión presidencial estadounidense aterrizó durante la tarde en Shenzhen, ciudad que recibe a los jefes de Estado en el marco de la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Allí lo esperaba Xi Jinping, quien acudió personalmente al aeropuerto, una práctica poco habitual en sus recibimientos a mandatarios extranjeros. Ambos se saludaron con un abrazo, en un gesto que devolvió el que Trump había tenido con él durante su visita a Washington en septiembre.

Durante la bienvenida, el líder chino expresó su intención de avanzar hacia una "relación constructiva y estratégicamente estable" entre ambos países. Según informó la agencia estatal Xinhua, Xi manifestó que esperaba mantener un intercambio profundo con Trump, basado en el respeto mutuo, la equidad y la reciprocidad.

Putin, por su parte, había llegado a China durante la noche del martes. Este miércoles mantuvo una reunión de más de dos horas con Xi, que incluyó un almuerzo. De acuerdo con fuentes rusas, la agenda contemplaba conversaciones sobre energía y finanzas, además de cuestiones de política exterior, entre ellas la guerra en Ucrania y la situación de Corea del Norte.

La reunión trilateral está prevista para este jueves a las 14.30, hora local, y será uno de los principales acontecimientos de la cumbre. La posibilidad de que los tres mandatarios alcancen entendimientos sobre asuntos internacionales es seguida con atención por Ucrania, los países europeos y Taiwán, ante el temor de que puedan quedar al margen de decisiones que afecten directamente sus intereses.

Desde Beijing señalaron que los líderes mantendrán "intercambios a fondo sobre la salvaguarda de la paz mundial y la promoción de la estabilidad estratégica en las relaciones entre las grandes potencias". Trump, en tanto, anticipó que la agenda incluirá los arsenales nucleares y el camino hacia el fin de la guerra en Ucrania, que comenzó en 2022 con la invasión rusa.

Antes de viajar, el presidente estadounidense consideró que las bajas militares rusas abrieron una oportunidad para alcanzar un acuerdo y sostuvo que las negociaciones están cerca de llegar a buen puerto. "Creo que estamos muy cerca de lograrlo", afirmó el martes. Sus declaraciones contrastaron con las de algunos integrantes de su equipo, que habían señalado que el conflicto ucraniano no formaría parte de las conversaciones.

Washington también confirmó que se tratarán la guerra en Irán y el desarme nuclear, en un contexto marcado por el vencimiento, en febrero, de un tratado bilateral entre Estados Unidos y Rusia sobre armas atómicas. Además, Trump dejó abierta la posibilidad de mantener una reunión privada con Putin al margen de la cumbre, aunque aclaró que todavía no existe una confirmación. También mencionó un eventual encuentro con el líder norcoreano, Kim Jong Un. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aseguró que Trump hablaba en serio sobre esa posibilidad, aunque aclaró que no había una reunión confirmada.

Tensiones internacionales y disputa tecnológica

La llegada de Putin a China se produce en un escenario de aislamiento diplomático respecto de Occidente, a raíz de la invasión de Ucrania. Durante una intervención ante empresarios reunidos por la APEC, el mandatario ruso pidió "unidad en lugar de división y diálogo en lugar de ultimátums" y calificó de "muy útil" la cumbre con Trump y Xi. También sostuvo que las sanciones occidentales contra Moscú no dieron resultado.

En el mismo foro, el primer ministro canadiense, Mark Carney, advirtió que las medidas contra Rusia se intensificarán si continúa la guerra. Xi, por su parte, convocó a profundizar la cooperación internacional en inteligencia artificial y libre comercio.

El encuentro también despierta interrogantes sobre el rumbo de la política exterior estadounidense y sus vínculos con aliados tradicionales, como Canadá y los países europeos de la OTAN. A esto se suma la disputa comercial entre Washington y Beijing: pese a la política arancelaria impulsada por Trump, China mantiene su posición como principal fabricante mundial y, por segundo año consecutivo, sus exportaciones de bienes superarían en un billón de dólares a sus importaciones. En ese contexto, Xi recibió el martes a Carney y acordó con él nuevas reducciones de aranceles.

Otro de los ejes centrales será la competencia por el desarrollo de la inteligencia artificial, especialmente por el acceso chino a los semiconductores avanzados fabricados en Estados Unidos. La cuestión genera tensiones dentro de Washington, donde existen diferencias sobre hasta dónde limitar la llegada de tecnología estadounidense a empresas chinas.

En ese marco, Trump reconoció que hay distintas posiciones dentro de su administración sobre la relación tecnológica con Beijing. Consultado sobre la posibilidad de adoptar medidas más duras, respondió: "Tenemos una muy buena relación con China, y no los quieres ofender".