La Selección argentina cerró el año con una contundente victoria por 7-0 ante Costa Rica, en un amistoso disputado en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El equipo dirigido por Lionel Scaloni fue ampliamente superior desde el comienzo y construyó una goleada que tuvo como gran protagonista a Nico Paz, autor de dos tantos y una de las figuras de la noche.

El conjunto nacional tomó rápidamente el control del partido y encontró la ventaja antes de los 15 minutos, con el primero de los goles del futbolista del Como de Italia. Luego, Julián Álvarez amplió la diferencia y, a los 38, Paz volvió a hacerse presente en el marcador con una gran acción individual: protegió la pelota ante dos rivales y sacó un potente remate con su pierna menos hábil para establecer el 3-0.

Antes del descanso, la "Araña" volvió a convertir y dejó el resultado 4-0. La superioridad argentina se mantuvo en el complemento y Franco Mastantuono, que ingresó en el entretiempo, necesitó apenas dos minutos para marcar el quinto.

Con el encuentro resuelto, Argentina siguió buscando y amplió la diferencia a través de Alexis Mac Allister, a los 32 minutos de la segunda parte. Sobre el cierre, Mastantuono volvió a convertir y selló el 7-0 definitivo, en una noche de amplia superioridad del equipo de Scaloni.

De esta manera, la Albiceleste dejó atrás la derrota frente a Uruguay en el inicio de la fecha FIFA y terminó el calendario de 2026 con una goleada y una buena producción futbolística.

La Selección volverá a tener actividad en la ventana internacional prevista entre el 22 y el 30 de marzo de 2027, con rivales todavía por confirmar. Ese año tendrá como uno de sus principales desafíos el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas.