Franco Colapinto se prepara para afrontar un nuevo desafío en la Fórmula 1 con el Gran Premio de Las Vegas, que se disputará este fin de semana y marcará el inicio de la última seguidilla de tres carreras consecutivas de la temporada 2026. En la previa, el piloto argentino puso el foco en las dificultades que presenta el circuito callejero, especialmente por las bajas temperaturas durante la noche y la importancia de lograr un buen funcionamiento de los neumáticos.

El representante de Alpine expresó su entusiasmo por regresar al trazado estadounidense, aunque también reconoció que el equipo necesita mejorar su rendimiento después de una serie de resultados adversos. La escudería francesa apenas sumó un punto en los últimos seis Grandes Premios y buscará aprovechar las últimas fechas del calendario para cerrar el año de otra manera.

"Es muy emocionante regresar a Las Vegas cuando comenzamos los últimos tres Grandes Premios de la temporada. En las últimas carreras no hemos podido aprovechar realmente nuestro verdadero ritmo, pero volvemos a Estados Unidos con el objetivo de corregirlo y tener un fin de semana exitoso", manifestó Colapinto en declaraciones difundidas por el equipo.

El circuito de Las Vegas tiene características particulares que lo convierten en uno de los desafíos más exigentes del calendario. La competencia se desarrolla de noche y las bajas temperaturas del desierto de Nevada obligan a los pilotos y equipos a prestar especial atención al comportamiento de los neumáticos.

"El circuito de Las Vegas es uno de los más espectaculares de la categoría y es muy especial poder competir en la famosa Las Vegas Strip. Las temperaturas nocturnas en el desierto representan un desafío interesante, por lo que mantener los neumáticos dentro de la ventana óptima de funcionamiento será uno de nuestros objetivos principales", explicó el argentino.

Además, Colapinto anticipó que las características del trazado podrían favorecer una carrera con alternativas, especialmente por sus extensas rectas. "Podría ser una carrera bastante emocionante debido a las rectas muy largas, especialmente con los autos de este año. Trabajaremos para tener un fin de semana sin inconvenientes y sacar el máximo provecho posible del auto para conseguir un buen resultado", agregó.

Será la tercera participación de Colapinto en el Gran Premio de Las Vegas. En 2024, cuando competía para Williams, largó desde el pitlane luego de sufrir un fuerte accidente durante la clasificación y terminó en el puesto 14. Un año después, volvió a finalizar en la 15ª posición.

Por su parte, su compañero de equipo, Pierre Gasly, también destacó la importancia de recuperar consistencia en todas las sesiones del fin de semana. Alpine llega a esta instancia del campeonato con una diferencia considerable respecto de Racing Bulls en la tabla de constructores: 69 puntos contra 114, respectivamente.