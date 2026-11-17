Por Santotomealdía



El río Salado podría comenzar a bajar lentamente durante los próximos días y acercarse a niveles más habituales hacia finales de noviembre, aunque será necesario mantener la atención sobre su comportamiento durante todo el verano. Así lo anticipó el ingeniero en Recursos Hídricos Gustavo Villa Uría, quien advirtió que la influencia del fenómeno de El Niño podría generar nuevos episodios de lluvias intensas y mantener las condiciones de alerta hasta marzo o abril.

En una entrevista con Nova al Día, el exsubsecretario de Obras Hidráulicas de la Nación explicó que la crecida actual está condicionada principalmente por el elevado nivel del río Paraná, que dificulta el escurrimiento del Salado. El especialista consideró que se trata de una crecida ordinaria y estimó que, tras un período de descensos graduales, el río podría comenzar a recuperar valores más habituales para esta época del año. Sin embargo, remarcó que el escenario de los próximos meses requiere un seguimiento permanente de las condiciones meteorológicas e hidrológicas.

Villa Uría explicó que el Paraná actúa como una barrera hidráulica que dificulta la salida del agua del Salado. “El río Paraná actúa como una barrera hidráulica que no le permite salir al Salado, y el Salado tiene que ganar más energía subiendo su nivel para poder salir”, señaló. En consecuencia, aclaró que el aumento de altura registrado en nuestra ciudad no significa necesariamente que esté llegando más agua desde el norte de la cuenca del Salado.

Una bajante lenta durante las próximas semanas

Sobre la evolución inmediata de la crecida, el ingeniero sostuvo que “vamos a tener una semana, diez días, con valores decreciendo, bajando lentamente algunos pocos centímetros por día”. Según su estimación, hacia finales de noviembre el río podría comenzar a acercarse a niveles más habituales, aunque aclaró que el descenso no sería rápido.

El especialista también buscó poner en contexto las alturas actuales. “Esta crecida es una crecida que se denomina ordinaria, no es una crecida extraordinaria”, afirmó, y recordó que los ríos de la región atravesaron un período prolongado de niveles bajos. En ese sentido, señaló que los registros actuales todavía se encuentran lejos de los máximos históricos y destacó la importancia de comprender el comportamiento natural de los cursos de agua.

El Niño y la necesidad de mantener la atención hasta el otoño

Más allá de las perspectivas de descenso para las próximas semanas, Villa Uría advirtió que el panorama podría volverse más complejo durante el verano. Explicó que El Niño favorece condiciones de precipitaciones superiores a las habituales y que su influencia coincide con la temporada de mayores lluvias en nuestra región, que se extiende desde la primavera hasta marzo o abril.

“Ahora estamos en un estado de alerta que tenemos que seguir hasta los meses de febrero, marzo, que termine el período lluvioso o abril”, sostuvo. Según explicó, la crecida actual pudo atravesarse sin impactos mayores en términos generales porque los ríos partían de niveles muy bajos, pero las alturas alcanzadas dejan una situación que exige especial atención ante posibles nuevos episodios de precipitaciones importantes.

En ese contexto, remarcó que será fundamental seguir permanentemente la evolución de las cuencas media y alta del Paraná, además de las condiciones meteorológicas regionales. También recordó que el período natural de crecidas del Salado suele producirse entre marzo y mayo, por lo que no descartó que las lluvias asociadas a El Niño puedan influir posteriormente sobre su cuenca.

Finalmente, Villa Uría sintetizó su mirada sobre los próximos meses con un mensaje que combina tranquilidad y prevención: “Tenemos que estar tranquilos, pero alerta y con cuidado de lo que puede llegar a ocurrir”. Para el especialista, conocer el funcionamiento de los ríos y prepararse frente a sus variaciones es fundamental para reducir los riesgos en una región históricamente expuesta a las crecidas.