Jardines del Club presenta sus propuestas para las despedidas de año, con distintas alternativas gastronómicas para grupos de amigos, compañeros de trabajo, empresas y familias. Una de las opciones incluye pizza libre, un liso y copa de bienvenida por $20.000 por persona, aunque también existe la posibilidad de organizar encuentros con menús personalizados, a partir de la carta habitual del establecimiento.

El espacio funciona en el Club Rentas Ministerio, en 9 de Julio 1144, en un entorno privilegiado de nuestra ciudad, junto al río Salado y a metros del Puente Carretero y del nuevo puente que se construye hacia Santa Fe. La propuesta está pensada principalmente para disfrutar al aire libre, pero también dispone de un salón con capacidad para 60 personas, que permite realizar los encuentros en caso de mal tiempo. Las reservas y consultas se reciben al 342 599 2867.

Con la llegada de las últimas semanas del año, Jardines del Club busca convertirse en una alternativa para quienes desean organizar una celebración en un ambiente distendido, con buena gastronomía y la posibilidad de disfrutar de un espacio abierto junto al río.

La flexibilidad de las propuestas es uno de los principales atractivos. Además de la promoción de pizza libre, los grupos pueden elegir otras alternativas de la carta habitual, que incluye picadas, hamburguesas, pastas, milanesas y una amplia variedad de pescados, una de las principales incorporaciones de la nueva etapa del emprendimiento.

Otro de los puntos destacados es la ubicación del establecimiento, en un sector de Santo Tomé que combina el paisaje costero con la cercanía del histórico Puente Carretero y las obras del nuevo enlace vial. El patio, equipado con mesas y sillas al aire libre, ofrece un entorno especialmente atractivo para las reuniones de primavera y verano.

La disponibilidad de un salón cubierto para 60 personas permite, además, contar con una alternativa ante condiciones climáticas desfavorables, sin necesidad de suspender la celebración.

Quienes deseen organizar su despedida de año pueden consultar las distintas propuestas y realizar reservas al 342 599 2867. Jardines del Club está ubicado dentro del Club Rentas Ministerio, en 9 de Julio 1144, Santo Tomé.