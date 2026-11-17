Por Santotomealdía



El ingeniero en Recursos Hídricos y exsubsecretario de Obras Hidráulicas de la Nación, Gustavo Villa Uría, cuestionó duramente al Gobierno nacional por la falta de inversiones en obras destinadas a prevenir inundaciones. Durante una entrevista con Nova al Día, por radio Nova 97.5, advirtió que existen recursos específicos para financiar esos trabajos, pero sostuvo que no se están utilizando para cumplir con los objetivos para los cuales fueron creados.

En medio de la crecida de los ríos Paraná y Salado y de las advertencias por los posibles efectos del fenómeno de El Niño, Villa Uría planteó que Nacón debería haber avanzado en obras de prevención con los recursos del Fondo de Infraestructura Hídrica, que él mismo administró durante cuatro años. “El Estado nacional lamentablemente no está cumpliendo con sus funciones y con sus normativas de aplicación”, afirmó.

El exfuncionario explicó que el fondo se financia con recursos provenientes de los impuestos que se pagan al cargar combustible y que fue concebido para sostener obras hidráulicas en todo el país. “Deberíamos habernos preparado con esos recursos. Esos recursos están siendo sin usar y están usándose para el manejo financiero dentro del Estado nacional, sin cumplir con el fin específico que tienen”, cuestionó.

Villa Uría también apuntó contra la interrupción de proyectos de infraestructura. “Hay un sinnúmero de obras que estaban ya adjudicadas y muchas de ellas se pararon para no continuar”, sostuvo. Según explicó, el financiamiento disponible podría aliviar las dificultades que enfrentan provincias y municipios para ejecutar trabajos de protección frente a inundaciones, especialmente en un contexto de mayor riesgo climático.

Gustavo Villa Uría, ingeniero en Recursos Hídricos y exsubsecretario de Obras Hidráulicas de la Nación.

Un fondo creado para financiar obras y prevenir inundaciones

El Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica (FFIH) fue creado mediante el Decreto 1381/2001 y posteriormente ratificado por la Ley 26.181. Su finalidad es financiar proyectos, obras y servicios de infraestructura hídrica, recuperación de tierras productivas, control y mitigación de inundaciones, saneamiento y protección de infraestructura vial y ferroviaria, entre otros objetivos.

Se trata de un mecanismo de financiamiento con afectación específica: una parte de los impuestos que se pagan por los combustibles se destina a esos fines. El Banco de la Nación Argentina actúa como fiduciario y la normativa original establece restricciones para que los recursos no sean utilizados en gastos propios del Estado, aunque también contempla mecanismos de administración e inversión financiera.

Villa Uría recordó que obras de infraestructura hidráulica realizadas en nuestra ciudad, en Santa Fe y en otras localidades del país fueron financiadas mediante este fondo. Por eso, consideró especialmente grave que, según su evaluación, los recursos no estén siendo destinados a las intervenciones necesarias para reducir los riesgos de inundaciones.

Como información complementaria, una investigación publicada por Chequeado en agosto de 2026, basada en datos oficiales obtenidos mediante un pedido de acceso a la información pública, reveló que entre enero de 2024 y mayo de 2026 se ejecutaron 116.000 millones de pesos en obras hídricas, frente a una recaudación de 375.400 millones destinada a ese fin. Esto representa una ejecución del 31%. El mismo trabajo indicó que, en junio de 2026, el fondo mantenía más de 290.000 millones de pesos invertidos en Letras del Tesoro nacional.

La necesidad de prepararse para los próximos meses

Al analizar la situación provincial, Villa Uría reconoció que se están desarrollando algunas obras rurales de prevención y canalización, aunque advirtió que podrían resultar insuficientes ante la magnitud de los fenómenos climáticos. En ese sentido, sostuvo que la prevención también requiere planificación territorial, capacitación y políticas sobre el uso del suelo, especialmente en áreas bajas e inundables.

El especialista vinculó estas preocupaciones con las perspectivas para los próximos meses. Explicó que El Niño puede potenciar las lluvias durante la temporada húmeda, lo que obliga a mantener la atención sobre las condiciones meteorológicas e hidrológicas hasta marzo o abril. En ese escenario, remarcó la necesidad de fortalecer la preparación de las comunidades y sostener políticas de prevención que permitan reducir la vulnerabilidad frente a futuras crecidas.