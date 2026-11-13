Nuevo puente: se cumplen 20 meses del inicio de la obra y la construcción entra en su etapa final

Por Santotomealdía



Este viernes 13 de noviembre se cumplen exactamente 20 meses del inicio formal de la construcción del nuevo puente, una obra que ingresa en su etapa final con un 75 % de avance general. El acta de inicio se firmó el 13 de marzo de 2025, por lo que restan cuatro meses para el vencimiento del plazo contractual de 24 meses.

En una entrevista con Nova al Día, por radio Nova 97.5, el ministro de Obras Públicas de la Provincia, Lisandro Enrico, destacóó que los trabajos se desarrollan de acuerdo con lo previsto y que la inauguración se proyecta para abril del año próximo.

La construcción avanza tanto en el viaducto sobre el río Salado como en los accesos de ambas ciudades. Según explicó Enrico, la infraestructura de apoyo del puente ya está terminada y restan completar cuatro vanos sobre el cauce principal, donde continúa operando el lanzavigas. En paralelo, avanzan las intervenciones sobre avenida 7 de Marzo y las obras de protección en nuestra ciudad.

El ministro también anticipó que podrían producirse interrupciones temporales del tránsito por el puente Carretero e incluso utilizarse el nuevo viaducto antes de su inauguración, para completar las conexiones entre ambas estructuras.

La obra del nuevo puente avanza, más allá de la notable crecida del río Salado. (Crédito: GSF)

La crecida del río ya no condiciona los trabajos principales

Enrico destacó que la obra logró superar su etapa más compleja, vinculada con la construcción de pilotes, columnas y demás estructuras de apoyo sobre el lecho del Salado. “Hemos superado toda la etapa más compleja de la obra, que es la infraestructura”, afirmó el ministro, quien explicó que buena parte de esos trabajos pudo realizarse durante un período de bajante del río.

La situación adquiere especial importancia ante la actual crecida del Salado. Según señaló, si las tareas de fundación todavía estuvieran pendientes, las condiciones del río podrían obligar a suspenderlas durante varios meses. Ahora, en cambio, los trabajos restantes sobre el cauce pueden ejecutarse desde la propia estructura del puente, mediante el lanzavigas, que deberá completar la colocación de las vigas correspondientes a los últimos cuatro vanos. Una vez finalizado ese montaje, quedarán tareas de hormigonado del tablero y otras intervenciones de terminación, como iluminación, barandas y veredas.

Así está Avenida 7 de Marzo hoy, en el marco de las obras del nuevo puente. (Crédito: GSF)

Los accesos en nuestra ciudad

El ministro también se refirió a la transformación de los accesos urbanos, que se desarrolla en paralelo con la construcción del viaducto. En nuestra ciudad, los trabajos comenzaron sobre boulevard Mitre y actualmente se concentran en avenida 7 de Marzo, donde está próxima a completarse la intervención sobre la calzada sur.

Enrico confirmó que se prepara una nueva modificación de la circulación para trasladar el tránsito hacia el sector intervenido y comenzar los trabajos sobre la mitad norte de la avenida.

También destacó la complejidad de la reconfiguración vial, que deberá permitir la conexión entre el nuevo puente y el Carretero existente, además de contemplar los distintos movimientos de circulación en la zona. En paralelo, continúan las obras de protección de la cabecera de nuestra ciudad frente a las crecidas del río Salado.

Consultado sobre los plazos, Enrico sostuvo que el cronograma de trabajo se viene cumpliendo y que todavía no está definida una fecha exacta para la habilitación. “Estamos apuntando a que sea en el mes de abril, días más, días menos”, afirmó durante la entrevista.

De esta manera, al cumplirse 20 de los 24 meses previstos contractualmente, el nuevo puente atraviesa una etapa decisiva: con su infraestructura de apoyo terminada, los últimos tramos sobre el Salado en ejecución y trabajos simultáneos en ambas cabeceras, todavía quedan intervenciones importantes antes de que el nuevo enlace pueda quedar habilitado al tránsito.