El Tribunal Municipal de Cuentas deberá seguir esperando: postergaron su tratamiento hasta el año que viene

Por Santotomeraldía



La creación de un Tribunal Municipal de Cuentas deberá seguir esperando. El proyecto que impulsa el concejal Rodrigo Alvizo desde hace más de ocho años tenía reservado un tratamiento de preferencia en la sesión de este martes del Concejo Municipal, pero su debate volvió a postergarse por falta de acompañamiento.

Según lo acordado durante la sesión, la iniciativa será tratada en la tercera sesión de 2027, por lo que la posibilidad de establecer un organismo específico para auditar las cuentas del Municipio quedará pendiente hasta el próximo año. La nueva postergación prolonga una situación que se repite desde 2018: el proyecto vuelve a quedar sin los consensos necesarios para avanzar.

La propuesta fue presentada por primera vez el en agosto de 2018. Desde entonces, el edil insistió en distintas oportunidades con la creación de un organismo de control externo, destinado a fiscalizar la administración de los recursos públicos municipales.

En aquella oportunidad, Alvizo explicó que buscaba establecer “un organismo específico, contable y financiero para que se controle lo que se hace con los recursos de todos los santotomesinos y santotomesinas”.

El proyecto original contemplaba un Tribunal Municipal de Cuentas con independencia funcional y técnica, integrado por tres profesionales de las ciencias económicas y jurídicas. Sus miembros serían designados por el Concejo a partir de un concurso público y tendrían mandatos de cuatro años. La propuesta apuntaba a complementar las funciones de fiscalización que ya ejerce el cuerpo legislativo.

Ocho años después de su primera presentación, la creación del Tribunal Municipal de Cuentas sigue sin concretarse. La decisión de trasladar su tratamiento a la tercera sesión de 2027 suma un nuevo capítulo a una discusión que, pese a las reiteradas iniciativas de Alvizo, continúa sin reunir el respaldo político necesario para convertirse en ordenanza.