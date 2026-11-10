La reforma del Plan Director llegó al Concejo: ingresó el proyecto del nuevo Código de Ordenamiento Urbano

Por Santotomealdía



El proyecto para establecer un nuevo Código de Ordenamiento Urbano ingresó formalmente al Concejo Municipal en la sesión ordinaria de este martes. La iniciativa fue enviada por el Ejecutivo municipal y propone reemplazar el Plan Director vigente desde 1979, la normativa que regula el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano de nuestra ciudad.

El proyecto forma parte del temario de la sesión y se espera que sea girado a comisiones para comenzar su estudio. Por el momento, no hay precisiones sobre los plazos que demandará su tratamiento legislativo ni sobre la posibilidad de que se convoquen nuevas instancias de participación ciudadana durante el debate.

La presentación representa un nuevo paso en el proceso de reforma del Plan Director, que el Municipio puso en marcha durante 2025. En noviembre de ese año comenzaron las charlas abiertas en la Vieja Usina, con la participación de autoridades, profesionales, instituciones y vecinos, en una serie de encuentros que continuaron durante los primeros meses de 2026.

El ciclo de charlas concluyó a fines de mayo, aunque posteriormente el Ejecutivo continuó desarrollando reuniones con distintos sectores de la comunidad, entre ellos representantes del comercio, la industria, los servicios y la logística. En julio, el secretario de Obras Públicas, Hernán Palmich, había anticipado que el proyecto presentaba un importante grado de avance y que la intención del Municipio era enviarlo al Concejo antes de finalizar el año.

Por otra parte, durante el desarrollo de las jornadas participativas, desde distintos sectores de la oposición plantearon la necesidad de ampliar la discusión cuando el proyecto llegara al cuerpo legislativo. Con el ingreso de la propuesta, el debate sobre la actualización de la principal herramienta de planificación urbana de la ciudad pasa ahora al ámbito del Concejo Municipal. Será el cuerpo legislativo el encargado de analizar el proyecto enviado por el Ejecutivo y definir el desarrollo de su tratamiento.