El Gobierno concesionará por peaje nuevos tramos de rutas nacionales en 15 provincias

El Gobierno nacional dispuso incorporar nuevos tramos de la Red Vial Nacional al sistema de concesiones por peaje, en el marco del proyecto denominado "Red Federal de Concesiones". La medida comprende rutas de 15 provincias, entre ellas Santa Fe, y establece que se deberá convocar a una licitación pública nacional e internacional para adjudicar su explotación.

La decisión quedó formalizada a través del decreto 1358, publicado este viernes en el Boletín Oficial. Según lo establecido en la norma, la Secretaría de Transporte tendrá un plazo máximo de un año para poner en marcha el proceso licitatorio.

Entre los corredores incluidos se encuentran las rutas nacionales 3, 9, 11, 12, 14, 16, 22, 25, 26, 33, 34, 35, 38, 50, 60, 81, 86, 89, 120, 121, 122, 151, 152, 158, 228 y 237, además de la ruta A0017. En el caso de Santa Fe, la medida alcanza a la Ruta Nacional 11, que también atraviesa Chaco y Formosa.

El esquema abarca trazas de Buenos Aires, Chubut, Santa Cruz, Córdoba, Santiago del Estero, Jujuy, Santa Fe, Chaco, Formosa, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, La Pampa, Salta, La Rioja y Neuquén.

De acuerdo con los fundamentos del decreto, la iniciativa busca ampliar la participación del sector privado en la gestión de la infraestructura vial nacional. Entre los objetivos mencionados figuran la rehabilitación de las rutas, la mejora de las condiciones de seguridad y la reducción de los costos logísticos, con el propósito de fortalecer la competitividad.

La normativa también vincula el esquema de concesiones con la política de equilibrio de las cuentas públicas y eliminación del déficit fiscal. La adjudicación de los nuevos tramos quedará sujeta al proceso de licitación que deberá llevar adelante la Secretaría de Transporte.