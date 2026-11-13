El papa León XIV recibió a víctimas de abusos en la Iglesia durante su visita a Perú

El papa León XIV pidió este jueves que la Iglesia responda con verdad, justicia y reparación ante los abusos cometidos por integrantes del clero, durante un encuentro con obispos de Perú. Horas más tarde, el pontífice se reunió con seis personas que denunciaron haber sufrido abusos por parte de miembros de la Iglesia en ese país, en una audiencia que se extendió durante más de una hora.

"Frente a una realidad que nos ha causado tanto dolor", el Papa llamó a responder a los hechos "con la verdad, con justicia, con perdón, con reparación". Además, reclamó un compromiso más firme para desarrollar una cultura de prevención y protección de las personas más vulnerables.

El encuentro con las víctimas se realizó en la Nunciatura Apostólica de Lima. Según informó el Vaticano, León XIV escuchó de manera individual los testimonios de cada una de ellas y reflexionó junto a los denunciantes sobre la necesidad de modificar las respuestas institucionales, buscar la verdad y generar espacios seguros.

Algunas de las personas recibidas habían estado vinculadas a grupos relacionados con el Sodalicio de Vida Cristiana, una organización religiosa ultraconservadora disuelta por el papa Francisco en abril de 2025, luego de que salieran a la luz graves denuncias de abusos.

En su comunicado, el Vaticano señaló que el pontífice agradeció a las víctimas por compartir sus experiencias y expresó su cercanía tanto a ellas como a las demás personas que sufrieron abusos y con las que no pudo reunirse. La audiencia tuvo una duración total de más de una hora.

Los antecedentes del Sodalicio y el reclamo de reparación

Las principales denuncias de abusos en Perú estuvieron vinculadas al Sodalicio de Vida Cristiana. La propia organización reconoció que integrantes de su cúpula cometieron abusos sexuales contra 19 menores y 10 adultos entre 1975 y 2002. Tras las investigaciones impulsadas durante el pontificado de Francisco, la agrupación fue disuelta en 2025.

En mayo de 2026, el Vaticano puso en marcha en Lima un canal de escucha destinado a recibir denuncias de abusos sexuales, físicos, psicológicos y económicos. El mecanismo busca avanzar en la reparación de las víctimas mediante los bienes incautados al Sodalicio.

Los afectados reclaman una compensación que no se limite a lo económico, sino que contemple también asistencia médica y psicológica y acompañamiento para la reinserción social. Así lo expresó Renzo Orbegozo, una de las víctimas de la agrupación, quien sostuvo que la decisión final sobre el proceso de reparación está en manos del Papa.

La visita a Perú forma parte de la gira sudamericana de León XIV, que llegó al país el miércoles después de sus actividades en Uruguay y Argentina. Durante su paso por territorio argentino, el lunes pasado, también mantuvo un encuentro con cinco víctimas de abusos sexuales cometidos por integrantes del clero.

El actual pontífice, cuyo nombre de nacimiento es Robert Prevost, vivió casi dos décadas en Perú y fue obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023. Su vínculo con el país y su participación previa en la escucha de víctimas forman parte del contexto de una visita atravesada por los reclamos de justicia y reparación.