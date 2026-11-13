Viernes 13 de noviembre de 2026

Deportes — 13.11.2026 —

Estudiantes venció a Independiente Rivadavia y conquistó la Supercopa Argentina

El equipo de Alexander Medina se impuso por 3-2 en Córdoba y sumó otra conquista a su palmarés. Lucas Alario definió el encuentro en tiempo suplementario.

Estudiantes de La Plata sumó un nuevo título. (Crédito: Fotobaires)
Estudiantes de La Plata sumó un nuevo título. (Crédito: Fotobaires)

Estudiantes de La Plata se consagró campeón de la Supercopa Argentina tras vencer 3-2 a Independiente Rivadavia, en la final disputada en el estadio de Belgrano de Córdoba.

La gran figura de la noche fue Guido Carrillo, quien marcó el primer gol del Pincha y tuvo participación decisiva en el segundo, convertido en contra por Iván Villalba. José Florentín descontó sobre el cierre para la Lepra, pero no alcanzó para evitar la derrota.

Con este triunfo, el equipo dirigido por Alexander Medina sumó un nuevo título y se tomó revancha de la caída ante Rosario Central en la Supercopa Internacional.

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