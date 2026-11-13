Estudiantes venció a Independiente Rivadavia y conquistó la Supercopa Argentina

Estudiantes de La Plata se consagró campeón de la Supercopa Argentina tras vencer 3-2 a Independiente Rivadavia, en la final disputada en el estadio de Belgrano de Córdoba.

La gran figura de la noche fue Guido Carrillo, quien marcó el primer gol del Pincha y tuvo participación decisiva en el segundo, convertido en contra por Iván Villalba. José Florentín descontó sobre el cierre para la Lepra, pero no alcanzó para evitar la derrota.

Con este triunfo, el equipo dirigido por Alexander Medina sumó un nuevo título y se tomó revancha de la caída ante Rosario Central en la Supercopa Internacional.