Argentina enfrenta a Uruguay en La Bombonera: horario, TV y posibles formaciones

La Selección argentina se enfrentará este viernes con Uruguay en una nueva edición del Clásico del Río de la Plata. El partido comenzará a las 20 en La Bombonera, tendrá como escenario el estadio Alberto J. Armando y será transmitido en vivo por TyC Sports y Telefe.

El encuentro corresponde a una nueva fecha FIFA y representa una buena oportunidad para que el equipo de Lionel Scaloni mida su nivel ante un rival de jerarquía. La última etapa de preparación de la Albiceleste incluyó contundentes victorias frente a Bolivia (4-0), Burkina Faso (7-0) y Benín (3-0), aunque ahora tendrá enfrente a un adversario de mayor exigencia.

La previa también estará marcada por la reciente confirmación de la continuidad de Scaloni como entrenador hasta 2030 y por la despedida de Lionel Messi, quien cerró una etapa de 21 años con la camiseta argentina.

Del otro lado estará Uruguay, que atraviesa un proceso de renovación luego de su eliminación en la fase de grupos del Mundial 2026. Bajo la conducción de Diego Forlán, la Celeste viene de disputar tres encuentros en la última fecha FIFA: perdió 3-1 ante Japón y luego consiguió dos goleadas, 4-1 frente a Corea del Sur y 6-1 contra India.

Las posibles formaciones

Scaloni todavía mantiene algunas dudas para definir el equipo titular, especialmente en el arco, el lateral izquierdo y algunos puestos del mediocampo y el ataque.

Argentina: Emiliano Martínez o Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Exequiel Palacios o Valentín Barco, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Nico Paz, Julián Álvarez y Gianluca Prestianni o Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

Uruguay: Cristopher Fiermarín; Guillermo Varela, Ronald Araújo, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez; Federico Valverde, Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur; Maximiliano Araújo, Giorgian De Arrascaeta y Darwin Núñez. DT: Diego Forlán.