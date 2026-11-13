El río Paraná superó los 5,50 metros en Santa Fe, prevén una pausa en la crecida y luego otro repunte

El río Paraná superó los 5,50 metros en el puerto de Santa Fe y se mantiene por encima del nivel de alerta, fijado en 5,30 metros. De acuerdo con las proyecciones de los organismos oficiales, durante los próximos días podría ingresar en una etapa de amesetamiento, aunque más adelante se espera un nuevo repunte del nivel del agua.

Según el seguimiento hidrológico, el Paraná todavía podría crecer durante uno o dos días más, posiblemente hasta este viernes, para luego estabilizarse. Después se prevé un descenso leve, antes de una segunda crecida que mantiene en alerta a las autoridades.

El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, explicó que el municipio recibe información de Prefectura, el Instituto Nacional del Agua (INA) y el Gobierno provincial para seguir la evolución del río. "El río crece posiblemente uno o dos días más, luego va a crecer de a 1 cm y ya empezará, como pasó en Reconquista, un descenso leve. Luego, esperamos un segundo repunte", señaló.

La situación ya tiene consecuencias en los sectores costeros de la ciudad. Uno de los puntos más afectados es la Vuelta del Paraguayo, donde el avance del agua sobre el camino de ingreso obligó a trasladar a más vecinos durante la madrugada del jueves.

Actualmente, 55 familias, integradas por 166 personas, permanecen alojadas en el Centro de Asistencia Integral N° 1 de Alto Verde. Entre ellas hay 98 adultos y 67 menores, que reciben asistencia y acompañamiento de los equipos municipales. Además, se realizan tareas para ampliar la capacidad de alojamiento.

En paralelo, la Municipalidad mantiene un operativo de monitoreo, prevención y asistencia en las zonas costeras. También continúa el funcionamiento de los sistemas de drenaje: según el último reporte municipal, están activos 31 puntos de bombeo, con 65 electrobombas y siete motobombas.

Aunque el eventual amesetamiento podría dar un respiro durante los próximos días, la posibilidad de una nueva crecida obliga a sostener el operativo preventivo y mantener bajo vigilancia las defensas, las estaciones de bombeo y los sectores más expuestos al avance del Paraná.