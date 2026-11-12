Scaloni seguirá al frente de la Selección hasta 2030 y se emocionó durante el anuncio

Lionel Scaloni continuará como entrenador de la Selección argentina hasta 2030. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó este jueves la renovación de su contrato, en un anuncio encabezado por su presidente, Claudio "Chiqui" Tapia, y que tuvo un momento especialmente emotivo cuando el técnico santafesino tomó la palabra.

La confirmación llegó en una conferencia de prensa realizada antes de la última fecha FIFA del año, en la que el equipo nacional disputará dos amistosos: este viernes 13 frente a Uruguay, en la Bombonera, y el martes 17 ante Costa Rica, en Córdoba.

El nuevo vínculo comprende el período 2027-2030 y alcanza también al resto del cuerpo técnico, aunque no incluye a Walter Samuel, quien continuará su carrera como entrenador principal en otro destino.

"Es un día muy especial para la Selección argentina y el fútbol argentino. Vamos a anunciar oficialmente la renovación de Lionel Scaloni por el período de 2027 a 2030", expresó Tapia al abrir la conferencia. El titular de la AFA aseguró que ambas partes tenían la intención de continuar juntas y manifestó su satisfacción por haber alcanzado el acuerdo.

Luego fue el turno del entrenador, quien reconoció que mantiene la misma ilusión y las ganas de continuar que tenía cuando asumió el cargo. "Es lo que queríamos todos desde el primer momento. Tenemos la misma ilusión y ganas que el primer día, de lo contrario sería imposible estar acá. Este puesto necesita de tener todas las pilas", sostuvo.

El anuncio tuvo además una carga emocional especial para Scaloni, que atraviesa días difíciles por la reciente muerte de su mamá, Eulalia Marzetti. Durante su intervención, el técnico dejó ver sus sentimientos en una conferencia que confirmó su continuidad al frente del seleccionado.

Al explicar por qué decidió renovar, el entrenador recordó que nunca había cerrado la puerta a seguir, aunque necesitaba tomarse un tiempo después de un período complicado. "Nunca dije que no iba a continuar, pero el tiempo cura un montón de cosas. El palo de no haber ganado la final es duro, te obliga a ver lo que viene y a recargar las pilas", explicó.

También contó que el trabajo de búsqueda y evaluación de nuevos futbolistas fue una señal que lo ayudó a recuperar el entusiasmo. "Nos pusimos a ver jugadores y eso fue una buena señal. Hay material y se puede seguir compitiendo", afirmó. Y agregó que necesitaba ser sincero con la dirigencia y con su cuerpo técnico antes de tomar una decisión.

Un ciclo marcado por los títulos

Scaloni asumió de manera interina a mediados de 2018 y, desde entonces, encabezó una transformación profunda del seleccionado. Bajo su conducción, Argentina conquistó cuatro títulos internacionales y puso fin a una sequía de 28 años sin consagraciones.

El ciclo incluyó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, además de una renovación progresiva del plantel. Con más de un centenar de partidos dirigidos y un rendimiento superior al 79% de los puntos disputados, el entrenador continuará al frente del equipo con los próximos desafíos: la Copa América y el camino hacia el Mundial 2030.

La renovación le da continuidad a un proceso que comenzó hace más de ocho años y que tendrá ahora como horizonte una nueva etapa de competencia internacional.