El gobierno provincial anunció la renovación de la maquinaria hídrica para hacer frente a El Niño

El Gobierno de Santa Fe presentó este jueves las dos últimas retroexcavadoras que sumó a la flota de la Secretaría de Recursos Hídricos, como parte del plan provincial para fortalecer la infraestructura hídrica y ampliar la capacidad de respuesta ante emergencias y trabajos preventivos, en un contexto marcado por el pronóstico del fenómeno El Niño.

Las máquinas marca Lonking de brazo largo de 14m y 18m, están especialmente preparadas para intervenir en canalizaciones secundarias de gran envergadura y canales troncales de difícil acceso mayormente en zonas rurales. La incorporación incrementa un 70 % la flota de la Secretaría de Recursos Hídricos, permitiendo ampliar la cobertura territorial y reducir significativamente los tiempos de respuesta ante emergencias y trabajos preventivos.

Durante la presentación en el Museo de la Constitución en Santa Fe, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, señaló que las máquinas incorporadas trabajarán en Reconquista, para retirar vegetación del Arroyo del Rey, y en Carcarañá, para limpiar canales urbanos profundos. “Estamos desplegando toda la maquinaria para prevenir y agilizar las tareas de drenaje”, aseguró el ministro.

Enrico remarcó que también se entregaron equipos en Santa Margarita y El Nochero, con el objetivo de elevar la ruta interprovincial entre Santa Fe y Santiago del Estero, dentro de las obras de los Bajos Submeridionales. “La maquinaria oficial complementa trabajos que, en su mayoría, realizan empresas contratadas por la Provincia y los municipios”, destacó Enrico, quien a su vez reconoció que “no es posible impedir los efectos de fenómenos extremos, pero sí prevenirlos y reducir sus daños mediante obras y tareas de drenaje”.

En total, la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro incorporó 8 máquinas destinadas al mantenimiento del sistema de drenajes de la provincia realizado a través de convenios con los municipios y comunas. Entre los equipos incorporados se encuentran cuatro retroexcavadoras de brazo estándar de 9 metros para la limpieza de canales y drenajes urbanos, dos de brazo largo de 14 metros y 18 metros para grandes canalizaciones, un topador para la creación de banquinas de trabajo y un camión para traslados de las maquinarias. Además, se reparó el carretón con el fin de optimizar los tiempos. La inversión supera los 2.000 millones de pesos y renovó una flota con más de dos décadas de funcionamiento.

Reunión del Comité Operativo ante la crecida del Paraná

Antes de la entrega de las retroexcavadoras en el Museo de la Constitución, tuvo lugar una reunión del Comité Operativo Interministerial de Emergencia de Santa Fe, encabezada por el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, con el objetivo de coordinar las acciones de prevención, asistencia y respuesta frente a la crecida del río Paraná y los riesgos asociados al fenómeno de El Niño.

En ese sentido, el secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, señaló que en Santa Fe el río crece entre 12 y 15 centímetros diarios y se espera que mantenga ese ritmo hasta el fin de semana, para luego desacelerarse, estabilizarse durante la semana siguiente y bajar lentamente. “Con la medición de esta mañana, estamos en 5,39 y se prevé que el nivel alcance aproximadamente entre 5,70 y 6 metros, cerca o algo por encima de la marca de evacuación, y que el pico se mantenga entre cinco y siete días”, dijo el funcionario y aseguró que sin nuevas lluvias ni aportes, la bajante posterior podría ser de uno o dos centímetros diarios.

Asimismo, el funcionario provincial reconoció que la evolución dependerá de las precipitaciones en el sur de Brasil, el norte del Litoral y la cuenca del Paraguay. “Los niveles de las zonas media y alta estaban estables o descendiendo, pero el fenómeno de El Niño y sus pronósticos se extienden hasta abril o mayo”, reconoció Mijich, y señaló que en ese contexto, “la Provincia seguirá evaluando lluvias y niveles de los ríos con información de corto y largo plazo”.

En tanto, el secretario de Protección Civil, Marcos Escajadillo, valoró las reuniones y el trabajo coordinado que el Gobierno de la Provincia continúa llevando adelante con municipios, comunas y vecinales. “Designamos personal de Protección Civil, del Ministerio de Justicia y Seguridad y de la Empresa Provincial de la Energía, en cada una de las localidades para que esté permanentemente acompañando a la autoridad local y de esa manera recibamos inmediatamente las inquietudes o demandas de la población para dar una rápida respuesta”, concluyó.

