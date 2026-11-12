En lo que va del mes, la Policía identificó más de 30.000 personas y 6.000 vehículos en el departamento La Capital

Personal de la Unidad Regional I (URI) de la Policía de la Provincia realizó este jueves un operativo de saturación en la zona del Parque Garay y Villa del Parque, en la ciudad de Santa Fe, tareas que se enmarcan en el Plan de Seguridad y que buscan reforzar la presencia de efectivos y prevenir hechos delictivos.

Al respecto, la vocera del Gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes, mencionó que este es un plan en el que se viene trabajando y por el cual ya hubo procedimientos en diferentes barrios capitalinos, como Sur, Roma y Roque Sáenz Peña.

Durante una conferencia de prensa que, junto a la Jefa de la URI, Margarita Romero, ofrecieron en avenida Perón y calle Salvador Caputto, Coudannes explicó que se trata de “controles, identificaciones con retenes y diferentes despliegues desde lo preventivo”, y agregó que la idea “no es solo parar a vehículos y motovehículos, sino también a los transeúntes: se dan muchos casos de llamadas que hacen los vecinos al 911 para denunciar sospechosos a pie, que en jurisdicción de la URI está en el quinto lugar que motiva la denuncia de los vecinos”.

Luego, la funcionaria mencionó que estos procedimientos también surgen “como consecuencia de diferentes conversaciones que venimos teniendo sostenidamente con cada una de las instituciones, con las vecinales y con los clubes”, con los que se mantienen reuniones periódicas.

Más de 400 aprehensiones

Durante el encuentro con los medios de prensa, la vocera destacó que “en lo que va de noviembre ya hubo más de 30.000 identificaciones de personas, y de más de 6.000 vehículos, con 18 armas de fuego secuestradas. También la Policía de Investigaciones (PDI), realizó nueve allanamientos en Santa Fe y Santo Tomé, detenciones, secuestro de celulares y de armas de fuego, municiones, y diferentes materiales de interés para las investigaciones”.

Asimismo, Coudannes enumeró que en el mismo período “superamos las 400 aprehensiones en el departamento La Capital”, y resaltó el tiempo de respuesta del Sistema 911 ante incidencias o llamado de vecinos “que es el mejor del país, y esto lo queremos identificar y sostener: 5 minutos en las prioridades altas, y entre 6 y 7 minutos en las generales”.

Finalmente, se refirió a los delitos predatorios, algo que “se va monitoreando constantemente, que nos preocupa, pero fundamentalmente nos ocupa, y estos operativos de saturación, de prevención y de control en diferentes horarios y lugares apuntan a eso”, algo que se replica en varios lugares de la provincia “como Santa Fe, Rosario, Rafaela o Esperanza”, concluyó.