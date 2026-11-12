Los empleados municipales de Santo Tomé tendrán asueto este viernes 13

Los trabajadores municipales de Santo Tomé tendrán asueto este viernes 13 de noviembre, en el marco de la conmemoración del Día del Trabajador Municipal y Comunal de la provincia de Santa Fe. La fecha se celebra originalmente el 8 de noviembre, pero una ordenanza local establece que el descanso se traslade al segundo viernes de ese mes.

La información fue difundida por la Asociación Sindical de Trabajadores y Empleados Municipales (ASTEOM) a través de sus redes sociales. La medida se encuentra contemplada en la Ordenanza N° 3233/17, sancionada por el Concejo Municipal el 31 de octubre de 2017, que modificó la normativa anterior y fijó el segundo viernes de noviembre de cada año como jornada no laborable para el personal municipal.

La disposición establece que el traslado tiene como objetivo garantizar que los trabajadores puedan celebrar su día con un descanso en una fecha determinada cada año, independientemente del día de la semana en que caiga el 8 de noviembre.

Si bien la Municipalidad no emitió hasta el momento un comunicado oficial sobre el alcance del asueto, se prevé que este viernes se vea resentida la prestación de servicios y que no haya atención al público en las distintas dependencias municipales.

Por otra parte, el Municipio sí informó a través de sus canales oficiales que se suspenderá la jornada de Eco Canje que estaba prevista para este viernes.