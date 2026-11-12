Se viene la etapa decisiva del Clausura: la AFA confirmó el fixture de octavos

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó el cronograma de los octavos de final del Torneo Clausura, que se disputarán a partir del viernes 20 de noviembre. La definición del fixture llega después de un fin de semana sin actividad en el fútbol argentino, debido al receso por la fecha FIFA.

La programación tendrá partidos durante cuatro días, con los cruces de River y Boca como algunos de los más destacados. El Millonario recibirá a Lanús el domingo 22, a las 19, en el estadio Monumental, mientras que el Xeneize enfrentará a Independiente Rivadavia de Mendoza el miércoles 25, en la Bombonera.

La actividad comenzará el viernes 20, cuando Vélez reciba a Belgrano desde las 20. El sábado 21 habrá dos encuentros: Defensa y Justicia se medirá con Barracas Central a las 15, en Florencio Varela, y Argentinos Juniors jugará ante Independiente de Avellaneda a las 17, en La Paternal.

El domingo 22 será la jornada con mayor cantidad de partidos. Rosario Central y Gimnasia de Mendoza abrirán el día a las 16, en el Gigante de Arroyito. Luego llegará el turno de River y Lanús, desde las 19, mientras que Instituto y Huracán cerrarán la programación a las 22, en Córdoba.

El lunes 23 habrá un solo encuentro, entre Gimnasia de La Plata y Newell's, que se enfrentarán desde las 17 en el estadio del Bosque. El martes no habrá partidos y la actividad se reanudará el miércoles 25 con el cruce entre Boca e Independiente Rivadavia, programado para las 21, en la Bombonera.

El Xeneize, que terminó como campeón de la Tabla Anual, podría llegar a ese compromiso después de disputar la final de la Copa Sudamericana.

El cronograma completo de los octavos de final

Viernes 20 de noviembre

20:00: Vélez - Belgrano (TNT Sports).

Sábado 21 de noviembre

15:00: Defensa y Justicia - Barracas Central (ESPN Premium).

17:00: Argentinos Juniors - Independiente (TNT Sports).

Domingo 22 de noviembre

16:00: Rosario Central - Gimnasia de Mendoza (ESPN Premium).

19:00: River - Lanús (TNT Sports).

22:00: Instituto - Huracán (ESPN Premium).

Lunes 23 de noviembre

17:00: Gimnasia de La Plata - Newell's (TNT Sports).

Miércoles 25 de noviembre