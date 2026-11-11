Código de Ordenamiento Urbano: el PJ propone tres audiencias públicas para debatir el proyecto antes de su aprobación

Por Santotomealdía



Los concejales del bloque del PJ Rodrigo Alvizo, Rosana Zamora y Rosa Escandell presentaron un proyecto de ordenanza para convocar a tres audiencias públicas sobre el nuevo Código de Ordenamiento Urbano, con el objetivo de ampliar la participación ciudadana durante el tratamiento legislativo de la iniciativa enviada por el Ejecutivo municipal. La propuesta contempla encuentros con organizaciones comunitarias, instituciones académicas y profesionales, y sectores económicos y productivos, aunque cualquier vecino podrá participar de las tres jornadas.

El proyecto ingresó este martes al Concejo Municipal y fue girado a la Comisión de Gobierno. La iniciativa establece que las audiencias deberán permitir exposiciones orales, consultas y presentaciones por escrito. También dispone que los aportes recibidos sean registrados y reunidos en un documento de conclusiones, que deberá entregarse a todos los concejales y ponerse a disposición de la ciudadanía como antecedente para el tratamiento del Código.

La propuesta busca abrir una nueva instancia de discusión sobre la normativa que reemplazaría al Plan Director vigente desde 1979. En sus fundamentos, los autores reconocen las consultas realizadas durante la elaboración del proyecto municipal, pero consideran necesario continuar el proceso participativo una vez iniciada su discusión en el Concejo. En ese sentido, sostienen que "la participación ciudadana debe entenderse como un proceso continuo que no se agota en las instancias de consulta desarrolladas durante la elaboración de una propuesta, sino que también debe acompañar su análisis, discusión y tratamiento institucional".

Tres jornadas con diferentes ejes de debate

El artículo 3 del proyecto establece la realización de tres audiencias públicas, organizadas según los sectores especialmente convocados y los temas que se propone abordar. La primera jornada estaría orientada a instituciones territoriales y organizaciones de la comunidad, entre ellas asociaciones vecinales, organizaciones sociales, instituciones educativas, culturales y deportivas, entidades ambientales y centros de jubilados. Los ejes de discusión incluirán el crecimiento y la integración urbana, las necesidades de los barrios, la infraestructura y los servicios públicos, los espacios comunitarios, el ambiente y la accesibilidad.

La segunda jornada estaría destinada especialmente a instituciones académicas, entidades profesionales y sectores técnicos, como universidades, colegios profesionales, especialistas en planificación urbana, organismos técnicos y prestadores de servicios públicos. Se propone debatir sobre expansión urbana, indicadores de construcción y ocupación del suelo, movilidad, conectividad, sustentabilidad ambiental, recursos hídricos y planificación de servicios.

La tercera jornada tendría como principales destinatarios a los sectores económicos, productivos y del trabajo. Se convocaría especialmente a comerciantes, industriales, empresarios, representantes de la construcción y del mercado inmobiliario, cooperativas, productores, emprendedores y organizaciones laborales. Entre los temas previstos figuran los usos del suelo para actividades económicas, el desarrollo comercial e industrial, la generación de empleo, las inversiones y las condiciones de infraestructura necesarias para la actividad productiva.

Aunque cada encuentro tendrá destinatarios y ejes orientativos, el artículo 2 aclara expresamente que esa organización no será excluyente. Por lo tanto, cualquier persona, institución u organización interesada podrá intervenir, independientemente del sector al que pertenezca.

Acceso a la documentación y registro de los aportes

El proyecto también establece condiciones para que las audiencias permitan una discusión informada. En su artículo 6, dispone que, antes de realizar los encuentros, deberá garantizarse el acceso público al texto completo del Código de Ordenamiento Urbano, sus anexos, planos, documentación técnica y demás antecedentes.

A su vez, el artículo 7 prevé que los participantes puedan realizar exposiciones orales, formular consultas y presentar observaciones y propuestas por escrito, con condiciones de igualdad, accesibilidad y amplia participación.

Otro punto relevante aparece en el artículo 8, que establece que todas las intervenciones y propuestas deberán ser registradas y sistematizadas. Con ese material se elaborará un documento integral de conclusiones de las tres jornadas, que será remitido a la totalidad de los concejales y publicado para conocimiento de la ciudadanía.

La iniciativa también propone invitar a los funcionarios y equipos técnicos del Ejecutivo municipal que participaron en la elaboración del Código, para que expliquen los fundamentos de la propuesta y respondan las consultas de los asistentes.

En cuanto a la organización, el artículo 9 deja en manos del Concejo Municipal la definición de las fechas, horarios, lugares, mecanismos de inscripción y modalidades de participación, además de exigir una convocatoria y difusión pública adecuadas. El texto no establece fechas concretas para las audiencias.

Un debate que la oposición propone continuar

En los considerandos, los autores fundamentan la necesidad de ampliar la discusión pública por el alcance de la reforma urbanística. Señalan que "la planificación urbana y territorial no constituye únicamente una cuestión técnica, sino también una construcción colectiva", que debe incorporar distintas miradas, experiencias y necesidades de la comunidad.

También sostienen que "la importancia y el alcance de la normativa proyectada hacen necesario continuar y ampliar los espacios de diálogo y participación ciudadana durante la etapa de análisis y tratamiento legislativo".

La propuesta se conoce mientras el Concejo comienza a estudiar el nuevo Código de Ordenamiento Urbano. La presidenta del cuerpo, Mity Reutemann, expresó recientemente su expectativa de que la normativa pueda aprobarse antes de fin de año y sostuvo que "los debates ya existieron", en referencia a las instancias participativas desarrolladas durante la elaboración del proyecto, aunque no descartó nuevas consultas.

La ordenanza impulsada por Alvizo, Zamora y Escandell deberá ser analizada en la Comisión de Gobierno. Por el momento, las tres audiencias públicas constituyen una propuesta legislativa y su realización dependerá de que el Concejo apruebe la iniciativa.