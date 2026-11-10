El nuevo Código de Ordenamiento Urbano será analizado por las cuatro comisiones del Concejo

Por Santotomealdía



El proyecto del nuevo Código de Ordenamiento Urbano, presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal para reemplazar el Plan Director vigente desde 1979, fue girado a las cuatro comisiones del Concejo Municipal durante la sesión de este martes.

Debido a la importancia y al alcance de la iniciativa, el cuerpo legislativo resolvió que sea estudiada por las comisiones de Hacienda y Presupuesto, de Obras Públicas y Gobierno, de Salud y Medio Ambiente, y de Educación y Cultura. De esta manera, comenzará formalmente el tratamiento legislativo de una propuesta que busca modificar las reglas que regulan el uso del suelo y el crecimiento urbano de nuestra ciudad.

El proyecto propone sustituir la Ordenanza N.º 818/79, conocida como Plan Director, por un nuevo marco normativo que establece criterios para la zonificación del territorio, las alturas de edificación, la localización de actividades comerciales e industriales y las condiciones para nuevos desarrollos urbanísticos.

Entre otros aspectos, la iniciativa contempla diferentes categorías de distritos residenciales, con parámetros específicos de construcción, además de sectores industriales, rurales y áreas de protección ambiental. También incorpora disposiciones vinculadas con la movilidad, la valorización del suelo y la administración de tierras municipales.

La derivación a las cuatro comisiones permitirá que el proyecto sea examinado desde distintas áreas de competencia del Concejo, antes de su eventual tratamiento en el recinto. El nuevo Código todavía no fue aprobado. Por lo tanto, el Plan Director de 1979 continúa vigente mientras se desarrolla el proceso legislativo.

La propuesta llega al Concejo después de un proceso de encuentros y exposiciones públicas impulsado por el Municipio durante 2025 y 2026, en los que se abordaron distintos aspectos de la planificación urbana y territorial. Con el giro a comisiones, el debate sobre las nuevas reglas de ordenamiento urbano ingresa en una etapa decisiva, en la que los concejales deberán analizar el contenido del proyecto y definir los pasos para su tratamiento.