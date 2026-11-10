La Provincia sumó 103 ambulancias al sistema de salud pública

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este martes el acto de entrega de 103 ambulancias 0km destinadas al sistema de emergencias y traslados del SIES 107, dependiente de la Secretaría de Logística Integrada y Articulación de Redes (Seliar). Los vehículos, que permitirán reforzar la atención en todo el territorio santafesino, cuentan con diferentes niveles de complejidad, equipamiento específico para cuidados neonatales y tracción 4x4 destinada a garantizar la cobertura en zonas rurales. La inversión del Gobierno Provincial fue de $ 12.500 millones.

Desde el gobierno provincial explicaron que esta nueva entrega completa un total de 277 móviles sanitarios incorporados en dos años mediante una inversión global superior a los $ 27.040 millones, proceso que incluyó además la refuncionalización edilicia de centrales y postas a través del programa FonRes, capacitaciones para los equipos y mejoras para choferes, personal médico y de enfermería, entre otras acciones de la política sanitaria.

Durante el acto, realizado en el Estadio Invencible Santa Fe de la ciudad capital, el mandatario sostuvo que “aquí no hay ningún tecnócrata que nos diga qué tenemos que hacer. Aquí hay personas comprometidas, que quieren a nuestro sistema de salud y a nuestra provincia, y articulan para que la gente pueda vivir mejor”, e hizo un especial reconocimiento a los trabajadores de la salud, porque “su esfuerzo ha hecho la diferencia los últimos tiempos. Sabemos en las condiciones que les tocó trabajar durante la gestión anterior, cuando tenían que arreglar los móviles o cuando tenían la impotencia de tener que trasladar a un paciente y el móvil no estaba en condiciones”.

Pullaro encabezó el acto junto a agentes de salud.

Asimismo, Pullaro aseguró que “en los momentos difíciles que vive la Argentina, muchos santafesinos utilizan cada vez más la salud pública, y el Estado no puede estar ausente ni mirar para otro lado: tenemos que estar cerca de los más vulnerables y de quienes necesitan de nuestro sistema de salud pública. Y para eso hay que invertir”.

Sobre ese punto, el gobernador indicó que “desde el primer día de nuestra gestión entendimos que teníamos que fortalecer este sistema, que hoy es el más robusto que tiene el país, y trabajar para que las condiciones de los trabajadores y de traslado sean las mejores”, y dijo que se avanzó en la infraestructura sanitaria, “para lo que se invierten millones de pesos en los hospitales” así como “en esta nueva compra de ambulancias”.

Respecto de esta última inversión, recordó que se habían planificado comprar 88 unidades, “pero como hay transparencia en las licitaciones, hubo competencia (de oferentes) y se pagó por debajo de lo que habíamos proyectado, lo que nos permitió comprar 103 ambulancias en lugar de 88. Eso habla de honestidad, de transparencia, pero fundamentalmente de eficiencia en la administración de los recursos públicos”.

Un ejemplo para el país

Luego, la ministra de Salud, Silvia Ciancio, remarcó que este es “un Estado presente, inteligente, eficiente, que planifica, que cuida cada peso de los santafesinos". Ciancio recordó que en diciembre de 2023 “encontramos un sistema de emergencias deteriorado: de 458 vehículos registrados, ocho de cada diez presentaban fallas críticas o moderadas, y 206 estaban fuera de servicio y eran irrecuperables. La Provincia funcionaba con apenas 252 unidades operativas. Con las 103 ambulancias que sumamos hoy, alcanzamos los 452 móviles plenamente operativos y logramos que el 100 % de la flota provincial tenga menos de diez años de antigüedad”.

No obstante, la ministra reconoció que “ninguna ambulancia salva una vida por sí sola, y ningún vehículo de última generación reemplaza al equipo atiende cada urgencia o traslado programado”, e hizo mención también a las reparaciones integrales de diez postas sanitarias y centrales territoriales, a las capacitaciones y mejoras laborales para los trabajadores del sector. “Esta renovación integral transformó la capacidad de respuesta de nuestra red. En todo 2023 se registraron 252.000 movimientos asistenciales; en solo diez meses de 2026 ya alcanzamos los 477.000. Esto significa que duplicamos la presencia del Estado en materia de emergencias y traslados sanitarios”.

Finalmente, la titular de la cartera sanitaria afirmó que “no vinimos a hacer promesas ni anuncios vacíos, vinimos a recuperar el valor de la palabra, y la única forma de demostrarlo es con hechos”.

Del acto participaron también ministros del Poder Ejecutivo; el intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti; los senadores por el departamento La Capital, Julio Garibaldi, y por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig, legisladores provinciales; el secretario de Logística Integrada y Articulación de Redes del Ministerio de Salud, Jorge Stettler; y concejales, entre otros.