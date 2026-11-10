El Club Unión Santo Tomé se consagró campeón de la Copa Santa Fe de básquet femenino U15, tras vencer este lunes a Náutico de Rosario por 66 a 49 en la final disputada en el gimnasio Pay Zumé. Las dirigidas por Susana Goncebat celebraron el título provincial ante su público y sumaron una nueva conquista para el básquet femenino de la institución.

Paloma Sánchez, con 18 puntos, fue la máxima anotadora del equipo rojinegro, que logró imponerse en una definición exigente y superar la reacción de su rival durante el tercer cuarto. La consagración se produjo un año después del título provincial obtenido por la categoría U13 de CUST en la temporada 2025.

La definición de la Copa Santa Fe reunió en nuestra ciudad a cuatro equipos: Unión, Náutico de Rosario, San Lorenzo de Tostado y Talleres de Villa Gobernador Gálvez. Durante la mañana se disputaron las semifinales, en las que CUST derrotó a San Lorenzo y Náutico superó a Talleres para acceder al encuentro decisivo.

En la final, Unión Santo Tompe comenzó con un parcial de 11 a 0 y cerró el primer cuarto arriba por 20 a 11. El conjunto local mantuvo la ventaja durante la primera mitad y llegó al descanso largo con una diferencia de 12 puntos: 37 a 25.

Náutico reaccionó en el tercer período y consiguió pasar al frente por 41 a 39, pero las rojinegras respondieron con una racha de 9 a 0 para recuperar el liderazgo. En el último cuarto, con aportes decisivos de Milocco y Paloma Sánchez, Unión amplió la diferencia y selló el 66 a 49 definitivo, que desató los festejos por una nueva consagración provincial en el Pay Zumé.