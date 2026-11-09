El papa León XIV pidió que el empleo sea una prioridad de las políticas públicas

El papa León XIV reclamó este lunes que el acceso al empleo sea una prioridad de las políticas públicas y advirtió sobre las consecuencias sociales del desempleo y la precarización laboral. Lo hizo durante un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA), en Buenos Aires, después de encabezar una multitudinaria misa en el barrio de Palermo.

“La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”, afirmó el pontífice ante empresarios, sindicalistas, trabajadores y referentes sociales. En ese marco, sostuvo que “privar a una persona de trabajo no es simplemente negarle un ingreso económico; es herir gravemente su dignidad” y pidió que las decisiones económicas contemplen el bienestar de las personas.

León XIV también se dirigió al sector empresarial. Reconoció el riesgo que asumen quienes invierten y generan empleo, pero advirtió que “cuando el beneficio económico se absolutiza como el único criterio de éxito, la empresa se deshumaniza”. Por eso, llamó a promover inversiones responsables, condiciones laborales dignas y un desarrollo que no perjudique al ambiente ni a las comunidades más vulnerables.

En relación con las organizaciones gremiales, defendió el papel de los sindicatos en la protección de los derechos laborales, aunque les pidió ampliar su representación hacia los trabajadores informales, precarizados y excluidos. También destacó el aporte de la economía popular y retomó las tres demandas impulsadas por el papa Francisco: tierra, techo y trabajo.

El pontífice dedicó parte de su mensaje a los riesgos de la automatización y la inteligencia artificial. “La técnica debe estar siempre supeditada a la ética; el algoritmo no puede sustituir el discernimiento humano”, señaló. En ese sentido, insistió en que “el acceso al trabajo para todos debe seguir siendo un objetivo prioritario de las políticas públicas y de los procesos económicos”, y convocó a construir una sociedad que combine crecimiento económico, inclusión y justicia social.