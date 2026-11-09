Argentina inicia una nueva etapa sin Messi y se prepara para enfrentar a Uruguay

La Selección argentina vuelve a la actividad esta semana con dos amistosos internacionales que marcarán el cierre de su calendario de 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Uruguay el viernes 13 de noviembre, desde las 20, en La Bombonera, y luego jugará ante Costa Rica el martes 17, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

La doble fecha FIFA tendrá un significado especial porque será la primera presentación del seleccionado después del retiro de Lionel Messi. Los futbolistas convocados comenzarán a llegar este lunes al predio de Ezeiza, mientras que los entrenamientos se desarrollarán entre el martes y el jueves, antes del clásico rioplatense.

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó que la primera práctica será el martes 10, a las 10, a puertas cerradas. El miércoles 11 el plantel trabajará desde las 17, con una apertura parcial para la prensa, mientras que el jueves 12 realizará su último entrenamiento, también a las 17. Ese día, Scaloni brindará una conferencia de prensa, con horario todavía por confirmar.

Para estos compromisos, el entrenador convocó a 28 futbolistas, entre los que aparecen algunas novedades. Se destacan la primera citación de Aaron Anselmino y los regresos de Gonzalo Montiel y Mariano Troilo, en una lista que combina jugadores experimentados con alternativas que buscan consolidarse en el seleccionado.

Los amistosos ante Uruguay y Costa Rica le permitirán a Scaloni evaluar variantes y continuar la renovación del equipo nacional, en el inicio de una etapa sin Messi y con la mirada puesta en los próximos desafíos internacionales.