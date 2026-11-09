Crisis en Paraguay: Alliana pidió la renuncia de todo su gabinete tras la destitución de Peña

El presidente de Paraguay, Pedro Alliana, pidió este lunes a todos sus ministros, secretarios y funcionarios de confianza que pongan sus cargos a disposición, en medio de la crisis política y financiera desatada por el colapso de Ueno Bank. El mandatario asumió el viernes pasado, después de que Santiago Peña fuera destituido mediante un juicio político y posteriormente detenido por una investigación vinculada con la entidad bancaria.

La caída de Ueno Bank dejó a unos tres millones de clientes sin acceso a sus depósitos y provocó protestas de ahorristas. Alliana anunció una reorganización del gabinete, aunque aseguró que las instituciones continuarán funcionando con normalidad. Entre los nuevos nombramientos figuran Ariel Martínez en el Ministerio del Interior, Juan Carlos Baruja en Obras Públicas y Rolando de Barros como jefe de Gabinete.

En paralelo, la Fiscalía paraguaya investiga a Peña por presuntas irregularidades relacionadas con fondos públicos depositados en Ueno Bank. Según la investigación, la entidad habría recibido depósitos estatales mientras otorgaba créditos irregulares a empresas vinculadas con sus propietarios. El expresidente es investigado por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio.

Una bóveda oculta en la residencia de Peña

Durante un allanamiento en la residencia de verano del exmandatario, ubicada en San Bernardino, los investigadores encontraron una bóveda oculta detrás de una pared falsa que todavía no pudieron abrir completamente. El fiscal Christian Benítez explicó que el compartimento cuenta con un sofisticado sistema de seguridad y que se evalúa recurrir a una detonación controlada o solicitar la colaboración de la ex primera dama, Leticia Ocampos, para intentar acceder mediante un mecanismo biométrico.

Mientras avanza la causa judicial, el Gobierno paraguayo intenta acelerar la devolución de los depósitos a los ahorristas afectados. Según informó Alliana, casi 1,2 millones de clientes ya recuperaron fondos por un monto cercano a los 158 millones de dólares. Además, dispuso medidas de alivio tributario para quienes sufrieron las consecuencias del colapso bancario.