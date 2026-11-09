El INDEC publica este jueves la inflación de octubre: qué anticipan las consultoras

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este jueves 12 de noviembre la inflación de octubre, en medio de expectativas de que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se mantenga cerca del 2%. Las principales consultoras privadas proyectan resultados de entre 1,8% y 2,1%, por lo que todavía no hay consenso sobre si los precios volvieron a desacelerarse.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central estimó una inflación del 1,8% para octubre, una leve baja respecto del 1,9% de septiembre. La misma proyección fue realizada por la Fundación Libertad y Progreso y Equilibra, mientras que el REM prevé una inflación interanual del 30,4% para el cierre de 2026.

Otras mediciones anticipan cifras algo superiores. C&T Asesores Económicos calculó un 1,9%, Analytica proyectó un 2% y Eco Go estimó un 2,1%. Las diferencias se explican, en parte, por el comportamiento de los precios estacionales, los servicios regulados y los alimentos.

En particular, Equilibra señaló que los precios estacionales habrían aumentado un 2,7%, impulsados por las verduras, con una suba del 5,4%. También estimó un incremento del 3,3% en el transporte público. Por su parte, Eco Go identificó aumentos del 3,1% en los rubros regulados y del 3,7% en los estacionales.

Como referencia, la inflación de la Ciudad de Buenos Aires fue del 1,9% en octubre, frente al 1,8% de septiembre. El dato nacional permitirá determinar si se confirma la desaceleración que anticipa la mayoría de las consultoras o si el índice continúa cerca del 2%.