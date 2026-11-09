Quedaron definidos los cruces de octavos de final del Torneo Clausura

Con el empate 1 a 1 entre Central Córdoba y Lanús, que le puso punto final a la fase regular, quedó definido el cuadro de octavos de final del Torneo Clausura 2026. Los 16 equipos clasificados ya conocen a sus rivales y el camino que deberán recorrer en los playoffs, que comenzarán el fin de semana del 21 y 22 de noviembre.

Entre los cruces más destacados aparece el de River y Lanús, que se enfrentarán en el estadio Monumental, mientras que Boca recibirá a Independiente Rivadavia de Mendoza en la Bombonera. Ambos equipos quedaron ubicados en sectores opuestos del cuadro, por lo que solamente podrían encontrarse en una eventual final.

El empate en Santiago del Estero terminó de confirmar la posición del Granate, que finalizó quinto en la Zona A con 50 puntos y quedó emparejado con River, cuarto de la Zona B con 55 unidades. Lanús necesitaba ganar para evitar jugar en Núñez, pero no pudo conseguirlo ante un Central Córdoba que ya estaba eliminado.

Por su parte, Boca, que terminó segundo en la Zona A con 63 puntos, tendrá como rival a Independiente Rivadavia, séptimo de la Zona B. En ese mismo sector del cuadro aparece Instituto, que cerró la fase regular como líder de la Zona A tras igualar 2 a 2 con Newell's. La Gloria enfrentará a Huracán, octavo de la Zona B, y tendrá la ventaja de definir como local en las instancias que dispute, aunque una eventual final se jugaría en cancha neutral.

Todos los cruces de octavos de final

Instituto (1° A) vs. Huracán (8° B).

River Plate (4° B) vs. Lanús (5° A).

Argentinos Juniors (2° B) vs. Independiente (7° A).

Vélez Sarsfield (3° A) vs. Belgrano (6° B).

Rosario Central (1° B) vs. Gimnasia de Mendoza (8° A).

Defensa y Justicia (4° A) vs. Barracas Central (5° B).

Boca Juniors (2° A) vs. Independiente Rivadavia (7° B).

Gimnasia y Esgrima La Plata (3° B) vs. Newell's Old Boys (6° A).

El formato de los playoffs

Los octavos de final se disputarán a partido único en el estadio del equipo mejor ubicado en la fase regular. Si los 90 minutos terminan igualados, habrá dos tiempos suplementarios de 15 minutos y, si persiste la igualdad, la clasificación se resolverá mediante una tanda de penales. El mismo sistema se aplicará en cuartos de final y semifinales.

La final del Torneo Clausura está prevista para el sábado 12 de diciembre, en el Estadio Único Diego Armando Maradona - Tricampeones del Mundo, de La Plata. A diferencia de las instancias anteriores, se jugará en cancha neutral.

El campeón obtendrá la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 y también disputará el Trofeo de Campeones frente a Belgrano, ganador del Apertura. Ese encuentro está programado para el sábado 19 de diciembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.