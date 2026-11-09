Colón pone en marcha la cuenta regresiva para el inicio del Reducido

Colón comienza este lunes una semana clave en la preparación para el inicio del Reducido de la Primera Nacional, con la expectativa puesta en el cruce ante Midland por los octavos de final. El encuentro se disputará el sábado 14 de noviembre, desde las 18, en el estadio Brigadier López, donde el Sabalero buscará dar el primer paso en su objetivo de conseguir el segundo ascenso a la máxima categoría.

Luego de tener el domingo libre, el plantel rojinegro retomará los entrenamientos en el predio 4 de Junio. El equipo conducido por Iván Delfino viene de completar una semana de trabajos a doble turno y ahora comenzará a ajustar detalles de cara a un compromiso que marcará el comienzo de la etapa decisiva de la temporada.

Con el campeonato regular ya terminado, cada partido tendrá carácter eliminatorio y dejará poco margen para recuperarse de un resultado adverso. Colón sabe que empieza un camino exigente, en el que deberá superar distintas instancias para alcanzar el ascenso que persigue desde el inicio del torneo.

El calendario también marca el comienzo de la definición de la Primera Nacional. Mientras el sábado se pondrá en marcha el Reducido, el domingo 15 de noviembre Godoy Cruz y Tristán Suárez disputarán la final por el primer ascenso. En ese escenario, el Sabalero tendrá su propia oportunidad de seguir en carrera por el regreso a Primera División.

En lo futbolístico, Delfino empezará a trabajar con la formación que aparece como principal candidata para recibir a Midland en el Brigadier López. Durante los próximos días, el entrenador buscará terminar de definir el equipo y afinar los últimos detalles para el debut en los octavos de final.