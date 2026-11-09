León XIV celebró una misa histórica en Buenos Aires y llamó a las familias argentinas a fortalecer la fe

Ante una multitud que superó los dos millones de personas, el papa León XIV celebró este lunes una misa histórica en Buenos Aires, la primera en suelo argentino en 39 años. Desde el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, el Pontífice dirigió un mensaje especialmente dedicado a las familias argentinas, a las que definió como un pilar de la sociedad y un espacio fundamental para transmitir la fe, los valores y la cultura. Durante su homilía, también evocó al papa Francisco, quien fue obispo de esta ciudad, y recibió una ovación de los fieles al mencionarlo.

La celebración comenzó a las 12:05, después de una serie de cantos, oraciones y lecturas religiosas. La última misa de un Papa en la Argentina había tenido lugar el 12 de abril de 1987, cuando Juan Pablo II encabezó una celebración ante una multitud en las inmediaciones de la avenida 9 de Julio. Casi cuatro décadas después, León XIV reunió a más de dos millones de personas, de acuerdo con las estimaciones del Gobierno nacional.

Una multitud se congregó para la Misa celebrada por el Papa en Buenos Aires.

El encuentro se desarrolló en la intersección de las avenidas del Libertador y General Sarmiento, hasta donde llegaron fieles de distintos puntos del país. La misa tuvo lugar después de la caravana que el Pontífice había protagonizado por la avenida del Libertador, donde recorrió poco más de dos kilómetros en el papamóvil y saludó a quienes se habían congregado a ambos lados del camino.

En su homilía, León XIV tomó a la familia como eje central de su mensaje y destacó el papel que tuvo históricamente en la construcción de la identidad argentina. "La historia, la cultura y la sociedad de Argentina han encontrado en la familia la fuente de la cual tomar los valores fundamentales del pueblo", expresó.

En ese sentido, mencionó la transmisión de la fe, las virtudes humanas, la cultura del trabajo, el respeto a los mayores, la defensa de la vida y el valor de la palabra como algunos de los principios que se cultivan en el ámbito familiar. También rechazó las voces que consideran superado el modelo de familia cristiana y sostuvo que, por el contrario, representa un pilar frente a las dificultades de la época actual.

El Papa no dejó de señalar los problemas que atraviesan muchos hogares. Entre ellos enumeró la falta de estabilidad, las dificultades sociales, el trabajo precario, la violencia doméstica, las separaciones dolorosas y las adicciones que afectan a los jóvenes y deterioran los vínculos familiares.

Frente a ese panorama, convocó a las familias a acercarse a Cristo y transmitir la fe a las nuevas generaciones a través de las prácticas cotidianas. Mencionó como ejemplos la bendición antes de comer, la oración antes de dormir, el perdón, la escucha mutua, las enseñanzas de los abuelos y la participación en la misa dominical. "La familia es, en efecto, el lugar privilegiado para conocer y encontrar a Cristo", afirmó.

León XIV evocó a Francisco durante su homilía y despertó una gran ovación.

Uno de los momentos más significativos de la celebración llegó cuando León XIV recordó al papa Francisco, a quien destacó como obispo de Buenos Aires. La mención despertó una ovación entre los presentes y fue la única interrupción de ese tipo durante su homilía, que se extendió por unos once minutos.

Más adelante, el Pontífice exhortó a las familias a asumir un papel activo en la vida de la Iglesia y en la transmisión del Evangelio. "¡Las exhorto a ser protagonistas en la evangelización! La Iglesia argentina las necesita", expresó, al tiempo que pidió acompañar la tarea de obispos, párrocos, agentes pastorales y catequistas.

Finalmente, encomendó a las familias argentinas a la Virgen de Luján y a San José, y tomó como referencia a la Sagrada Familia de Nazaret para cerrar su mensaje. La misa concluyó alrededor de las 12:16, entre cánticos y nuevas muestras de afecto de la multitud, que despidió al Santo Padre con el grito de "¡Viva el Papa!".