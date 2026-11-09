El Papa en Buenos Aires: más de dos millones de personas acompañaron el paso de León XIV por Palermo

Ante más de dos millones de personas, el papa León XIV recorrió en el papamóvil 2,3 kilómetros por la avenida del Libertador, en el barrio porteño de Palermo, durante una multitudinaria caravana que se desarrolló este lunes por la mañana. El trayecto comenzó en la intersección con Olleros y concluyó en el Monumento a los Españoles, en medio de los saludos y las muestras de afecto de los fieles.

La comitiva inició el recorrido alrededor de las 10 y avanzó lentamente por la avenida, lo que permitió al Pontífice acercarse a quienes se habían congregado a ambos lados del camino. Según fuentes oficiales, más de dos millones de personas acompañaron el paso del Papa en una jornada marcada por la convocatoria y el fervor popular.

Para organizar el desplazamiento se dispuso un corredor exclusivo de siete metros de ancho, delimitado por vallas de seguridad a lo largo del recorrido. El operativo también incluyó puestos sanitarios y accesos peatonales, habilitados desde la medianoche para facilitar la llegada y la ubicación del público.

La caravana se desarrolló sobre uno de los principales corredores de Palermo, con un esquema especial de circulación preparado para garantizar el paso del papamóvil y la presencia de la multitud que esperaba saludar a León XIV.

La actividad tuvo lugar durante el segundo día de la visita del Papa a la Argentina. Antes de llegar a Palermo, el Pontífice había visitado el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, una institución dedicada al acompañamiento de personas con discapacidad. Allí fue recibido por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien le entregó como obsequio un mate con su nombre. También lo saludaron residentes, trabajadores, familiares y voluntarios, que expresaron su emoción con cánticos durante su paso en el papamóvil.